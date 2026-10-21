Cuernavaca necesita un proyecto que trascienda gobiernos: Lalo Cabrera

Cuernavaca necesita un proyecto de ciudad con una visión de más de 50 años que permita dar continuidad a las políticas públicas y superar la planeación limitada a cada administración, planteó el empresario Lalo Cabrera.

En entrevista, sostuvo que la capital de Morelos requiere una estrategia que trascienda los periodos de gobierno y permita atender de manera sostenida servicios públicos, infraestructura y desarrollo.

“Pensar en una ciudad más allá de 50 años. Eso es lo que necesita Cuernavaca”, afirmó.

Lalo Cabrera cuestionó que los gobiernos municipales concentren sus acciones en resolver problemas inmediatos sin construir una ruta de largo plazo.

“No es una ciudad nada más para llegar cada tres años y hacer proyectos para resolver emergencias”, señaló.

El empresario planteó que esa estrategia incluya mejores servicios, tecnología, digitalización y una administración eficiente de los recursos, además de indicadores que permitan medir resultados.

Lalo Cabrera también propuso incorporar a universidades, empresarios, organizaciones civiles, jóvenes y otros sectores de la ciudadanía en la construcción del proyecto de ciudad.