Gino Segura destaca resultados de 4T y llama a fortalecer organización de Morena

En defensa de la transformación —

Gino Segura durante su encuentro con quintanarroenses (Especial)

Gino Segura, Coordinador de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo, destacó los resultados positivos que se han logrado con la Cuarta Transformación en la entidad, durante la Reunión Nacional de Organización de Morena, realizada este miércoles en Cancún, donde reconoció el trabajo de la gobernadora Mara Lezama y el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló que más de 200 mil personas salieron de la pobreza, 60 mil familias reciben apoyos alimentarios mediante el programa Comemos Todas y Todos y 50 mil mujeres son beneficiarias de Mujer es Poder. También destacó obras como el Puente Nichupté, el Tren Maya y los proyectos hospitalarios impulsados en la entidad.

Al referirse a los programas sociales, contrastó el modelo actual con el de gobiernos anteriores. “Antes el PRIAN condicionaba programas al voto, la transformación más importante en la historia de México la hizo AMLO a través de programas universales”, expresó.

Gino Segura subrayó que los resultados deben reflejarse en la vida cotidiana de las familias, más allá de las cifras. “No nos quedemos con los datos. La transformación social se ve con las millones de historias de familias que han cambiado por los derechos sociales conquistados”.

En ese sentido, enfatizó que los apoyos sociales son derechos y no deben utilizarse como mecanismo de presión política. “Que sepa la gente: nadie les puede condicionar sus derechos. Por eso es tan importante la tarea de informar y defender”, afirmó.

Sobre el respaldo a la Cuarta Transformación, sostuvo que los resultados han sido fundamentales para mantener el apoyo ciudadano. “Sin resultados no hubiéramos logrado 36 millones de votos por nuestra presidenta”, señaló.

Asimismo, destacó el papel de México en el escenario internacional y respaldó el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum: “Todos los ojos del mundo están en México. México es un ejemplo donde gobierna la izquierda y funciona bien, gobierna bien y tiene a la mejor presidenta del mundo”.

Finalmente, llamó a mantener la defensa de los avances alcanzados y de la soberanía nacional. “Por los resultados de la Cuarta Transformación , debemos seguir defendiendo nuestra soberanía”, expresó.

Acompañado por Manuel Zavala Salazar, secretario de organización nacional del CEN de Morena; y Johana Acosta Conrado, dirigente estatal de Morena en Quintana Roo, Gino Segura reiteró la importancia de fortalecer la organización del movimiento, la coordinación de sus estructuras y los comités seccionales en los 11 municipios.

“La transformación se defiende con resultados, se fortalece con organización y se construye todos los días junto al pueblo”, concluyó.

La Crónica de Hoy 2026