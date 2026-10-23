Inundaciones dejan 21 comunidades afectadas en el sur de Veracruz

Las lluvias provocadas por el frente frío número 2 ocasionaron inundaciones, desbordamientos de ríos y afectaciones en al menos 21 comunidades del municipio de Minatitlán, en el sur de Veracruz. La emergencia también dejó localidades incomunicadas en Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, donde habitantes reportaron daños en sus viviendas y pérdida de pertenencias.

El incremento del nivel del río Uxpanapa provocó anegaciones en diferentes poblaciones de Minatitlán. Entre las comunidades con viviendas afectadas se encuentran Chichigapa, Boca de Uxpanapa, Santa Isabel, Emiliano Zapata II, Santa Alejandrina y El Depósito. Las inundaciones también dificultaron el acceso por tierra a localidades como Ramos Millán, Francisco I. Madero, José Cardel, Calipán de López, Benito Juárez, Gustavo Díaz Ordaz, Las Palmas, Ampliación Palancares y Plan de Limones, entre otras.

La situación complicó el traslado de los habitantes y las labores de atención, debido a que el agua cubrió caminos y calles, mientras algunas viviendas quedaron rodeadas por las inundaciones. En Nanchital, vecinos expresaron su inconformidad por la falta de apoyo de las autoridades municipales ante las afectaciones. En respuesta, el ayuntamiento informó que realizaba trabajos de limpieza, desazolve de drenajes y retiro de pertenencias dañadas por el agua.

Por otra parte, en Coatzacoalcos, elementos de Protección Civil y Bomberos rescataron a una persona que se desplazaba en silla de ruedas y quedó atrapada en la arena de la playa. La persona presentó síntomas iniciales de hipotermia, por lo que fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica. En Ixhuatlán del Sureste, habitantes solicitaron ayuda a la gobernadora Rocío Nahle García, luego de que sus viviendas quedaran bajo el agua y perdieran parte de sus pertenencias.

Ante la emergencia, personal de los ayuntamientos, elementos de Protección Civil y efectivos del Ejército Mexicano participaron en las labores de limpieza, retiro de árboles y ramas caídas, así como en la atención de las familias afectadas. Mientras continúan los trabajos en las comunidades, la Comisión Nacional del Agua anunció que realizará un desfogue controlado de la presa Canseco, ubicada en el municipio de Catemaco, debido a que alcanzó el 103 por ciento de su capacidad.

El organismo indicó que la extracción de agua se efectuaría de manera controlada y aseguró que la operación no representaría riesgos para la población. Sin embargo, se mantiene la vigilancia en comunidades como Salto de Eyipantla, Comoapan, La Boca, Juan Jacobo Torres, Remolino, Laurel Nuevo, Laurel Viejo, Lauchapan y Galeras. Además, permanecen activos los planes DN-III-E, Marina y Tajín para apoyar las labores de evacuación, resguardo y atención de los habitantes en las zonas afectadas.

Las lluvias también provocaron problemas de comunicación en algunas localidades del norte de Veracruz, particularmente en la zona de Santa Cruz. Asimismo, las autoridades mantienen el monitoreo del desfogue de la presa La Soledad, en Puebla, debido a su relación con el cauce del río Tecolutla. Las inundaciones mantienen en alerta a las comunidades del sur veracruzano, donde las autoridades continúan con las labores de atención y limpieza para reducir los riesgos y apoyar a las familias que resultaron afectadas por las precipitaciones.