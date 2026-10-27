Puebla inaugura primer sistema agrovoltaico vertical para reducir costos del campo

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, inauguró el proyecto agrovoltaico Energía para el Campo, un sistema que combina la producción agrícola con la generación de electricidad mediante paneles solares, con el objetivo de reducir los costos de riego y apoyar la economía de las familias productoras.

El proyecto se instaló en el ejido Piñuela, en la Sociedad Unidad de Riego Cuatotoltepec, en el municipio de Tianguismanalco. De acuerdo con las autoridades, se trata del primer sistema agrovoltaico vertical interconectado de su tipo en el país, desarrollado con tecnología mexicana y participación de instituciones científicas.

Durante la inauguración, Armenta Mier explicó que el ahorro en el consumo de electricidad permitirá a los campesinos destinar más recursos al mantenimiento de los sistemas de riego por goteo, la compra de equipo y el mejoramiento de sus actividades agrícolas.

El mandatario señaló que esta iniciativa forma parte de la estrategia denominada Revolución del Campo, con la que se busca incorporar tecnología para mejorar la producción y generar mayores oportunidades para las familias rurales.

El sistema cuenta con 200 paneles solares bifaciales y una capacidad instalada de 126 kilowatts pico. Su diseño vertical permite producir energía eléctrica sin ocupar terreno adicional ni desplazar los cultivos, por lo que los agricultores pueden continuar trabajando sus parcelas.

La inversión total fue de 4.11 millones de pesos, de los cuales 1.7 millones fueron aportados por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), mientras que el Gobierno de Puebla destinó 2.4 millones de pesos.

Según las estimaciones de la Agencia de Energía del Estado, la instalación podría cubrir aproximadamente 65 por ciento del consumo eléctrico anual del sistema de riego y generar ahorros cercanos a 130 mil pesos al año.

El director general del INAOE, Julián David Sánchez de la Llave, destacó que la colaboración científica debe servir para resolver necesidades de la población. Por ello, consideró que el proyecto representa una oportunidad para acercar la innovación tecnológica al sector agrícola.

Por su parte, el director general de la Agencia de Energía estatal, Héctor Rodolfo Camacho Hernández, explicó que los resultados permitirán evaluar si este modelo puede instalarse en otras comunidades dedicadas a la producción agrícola.

Se estima que el sistema beneficiará directamente a alrededor de 30 socios productores y tendrá un alcance de aproximadamente 150 familias que trabajan entre 55 y 60 hectáreas de flores, hortalizas y árboles frutales.

Durante el evento, el presidente municipal de Tianguismanalco, Edgar Pérez Rosas, informó sobre otras acciones de apoyo al campo, como la distribución de 125 toneladas de fertilizante para más de mil productores y la disponibilidad de maquinaria agrícola.

Representantes de los beneficiarios agradecieron el respaldo de las autoridades y señalaron que reducir los gastos de electricidad puede ayudar a mejorar las condiciones de producción y abrir oportunidades para las nuevas generaciones.

Con este proyecto, el Gobierno de Puebla busca impulsar el uso de energías limpias en el campo, disminuir los costos de producción y fortalecer la economía de las familias que dependen de la agricultura.