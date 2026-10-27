Proponen fortalecer la educación climática en escuelas de Guerrero para prevenir riesgos

El ambientalista Saulen Justino Román planteó la necesidad de fortalecer la educación climática en las escuelas de Guerrero, con el objetivo de que estudiantes y docentes conozcan los riesgos relacionados con los fenómenos naturales y sepan cómo actuar ante posibles emergencias.

La propuesta busca que la comunidad escolar cuente con mayores conocimientos sobre el cambio climático y sus efectos, así como herramientas para identificar situaciones que puedan poner en peligro a la población.

Guerrero es una entidad que enfrenta distintos riesgos relacionados con las condiciones meteorológicas y geográficas. Las lluvias intensas, inundaciones, deslaves y el impacto de los ciclones tropicales pueden provocar afectaciones en viviendas, caminos, escuelas y otros espacios públicos.

Ante este panorama, la educación climática puede ayudar a que niñas, niños y jóvenes comprendan mejor los fenómenos naturales y la importancia de tomar medidas preventivas para reducir sus consecuencias.

La incorporación de estos conocimientos en las escuelas permitiría que los estudiantes aprendan a reconocer las señales de posibles riesgos y conozcan las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil. También podría contribuir a que compartan esta información con sus familias y comunidades.

Otro de los aspectos importantes de la educación ambiental es fomentar el cuidado de los recursos naturales y promover hábitos responsables frente a los problemas que afectan al medio ambiente.

El cambio climático representa un desafío para diferentes regiones de México, debido a que puede modificar los patrones de temperatura y lluvia, además de aumentar la intensidad o frecuencia de algunos fenómenos extremos. Por ello, contar con información y preparación resulta importante para disminuir la vulnerabilidad de la población.

En el ámbito educativo, estos temas pueden abordarse mediante actividades en las aulas, talleres, ejercicios de prevención y simulacros que permitan a los estudiantes identificar qué hacer antes, durante y después de una emergencia.

Asimismo, la participación de maestros, padres de familia y autoridades puede ayudar a reforzar los conocimientos adquiridos en las escuelas y generar una mayor cultura de prevención.

La educación climática no solamente se relaciona con el conocimiento de los fenómenos naturales, sino también con la responsabilidad de cuidar el entorno y comprender cómo las acciones humanas pueden influir en el medio ambiente.

En una entidad como Guerrero, donde diversas comunidades pueden enfrentar afectaciones durante la temporada de lluvias y ciclones, fortalecer la preparación desde las escuelas representa una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan los riesgos de su entorno.

La propuesta de Saulen Justino Román pone sobre la mesa la importancia de dar mayor atención a la educación climática como parte de la formación de los estudiantes y de las acciones para prevenir emergencias.

De esta manera, impulsar conocimientos sobre el clima, el medio ambiente y la protección civil puede contribuir a formar comunidades mejor preparadas para responder ante situaciones de riesgo.