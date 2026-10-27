Tormenta tropical Vance provocará lluvias muy fuertes en la costa de Jalisco

La tormenta tropical Vance continúa su desplazamiento por el océano Pacífico y provocará lluvias muy fuertes en la costa de Jalisco, así como precipitaciones fuertes en zonas costeras de Colima y Michoacán, de acuerdo con el aviso meteorológico emitido este martes.

A las 9:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Vance se encontraba a 470 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema meteorológico presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 kilómetros por hora. Además, se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, la humedad que genera la circulación de la tormenta ocasionará lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en la costa de Jalisco. En tanto, en las zonas costeras de Colima y Michoacán se esperan lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros. También se prevén vientos sostenidos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, así como oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y el oeste de Michoacán.

Las condiciones meteorológicas podrían representar un riesgo para las comunidades cercanas a ríos, arroyos y zonas bajas, debido a que las lluvias pueden provocar deslaves, aumentar los niveles de los cuerpos de agua y ocasionar desbordamientos e inundaciones. Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil para reducir los riesgos durante el paso del fenómeno.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar acercarse a ríos y arroyos con corrientes fuertes, no intentar cruzar zonas inundadas y mantenerse informado sobre las condiciones del clima, especialmente en las comunidades que podrían registrar las precipitaciones más intensas. La evolución de Vance y sus posibles efectos en las zonas costeras deberán seguirse a través de los reportes oficiales, ya que las condiciones del sistema pueden cambiar durante su desplazamiento.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantienen disponibles sus canales oficiales para consultar la información meteorológica y las actualizaciones relacionadas con la tormenta tropical. La población puede revisar los reportes en los sitios web www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, así como en las cuentas oficiales de ambas instituciones en redes sociales.

Las autoridades reiteraron la importancia de atender las indicaciones de Protección Civil, principalmente en las regiones donde se pronostican lluvias fuertes, vientos y oleaje elevado, con el objetivo de prevenir accidentes y proteger a las familias que viven en las zonas de riesgo.