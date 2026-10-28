Aseguran 97 máquinas tragamonedas durante seis cateos en La Piedad, Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con corporaciones estatales y federales, aseguró 97 máquinas tragamonedas y diversos indicios de posibles sustancias ilícitas durante la ejecución de seis órdenes de cateo en inmuebles del municipio de La Piedad.

Las diligencias fueron realizadas por la FGE, la Guardia Civil, a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, como parte de trabajos de investigación dirigidos al combate de actividades ilícitas.

De acuerdo con la Fiscalía, los operativos se llevaron a cabo de manera simultánea en inmuebles ubicados en las colonias Perros Bravos, Centro, Tres Estrellas y El Ensueño, esta última en la localidad de Cuitzillo. Las intervenciones contaron con órdenes judiciales expedidas por un Juez de Control.

Las acciones fueron encabezadas por la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto y la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal.

Durante una de las diligencias, realizada en un domicilio de la zona Centro, agentes de la Policía de Investigación localizaron una bolsa con hierba verde con características similares a la marihuana, así como residuos de una sustancia que podría ser metanfetamina.

Los indicios fueron embalados para su análisis pericial, a fin de determinar su composición.

Tanto los inmuebles como los objetos y materiales asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que integrará las carpetas de investigación correspondientes para establecer posibles responsabilidades.

La FGE señaló que estos operativos forman parte de la coordinación entre instituciones para combatir actividades ilícitas y contribuir a la seguridad de la población michoacana.