Bodega La Favorita dona casi 148 mil pesos para atender a mujeres víctimas de violencia en Quintana Roo

El Gobierno de Quintana Roo recibió un donativo de 147 mil 972 pesos por parte de Bodega La Favorita, recursos que serán destinados a fortalecer la atención y los servicios que reciben mujeres en situación de violencia en cuatro albergues temporales y un refugio bajo la responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES).

Durante la entrega, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que la aportación permitirá ampliar el apoyo y el acompañamiento integral para las mujeres que permanecen en estos espacios de protección, donde reciben atención para enfrentar situaciones de violencia y reconstruir sus vidas en condiciones de seguridad.

Wilberth Antonio Farfán García, representante de Grupo Merza en Quintana Roo, explicó que el recurso se obtuvo mediante el programa de redondeo realizado durante junio, al que la empresa sumó una aportación equivalente al monto recaudado.

“Durante el mes de junio, por cada peso recaudado, Bodega La Favorita aportó un peso adicional”, señaló.

El representante empresarial indicó que el donativo beneficiará a mujeres que enfrentan distintas formas de violencia, incluida la violencia extrema, y destacó la importancia de la colaboración entre el sector privado y las instituciones gubernamentales para reforzar las acciones de protección.

Por su parte, Esther Burgos Jiménez, titular de la Secretaría de las Mujeres, afirmó que estos recursos representan un apoyo directo para quienes han decidido salir de entornos violentos y comenzar una nueva etapa de vida.

Subrayó que la participación de Bodega La Favorita contribuye a fortalecer la red de protección y acompañamiento para las mujeres y sus familias, al tiempo que reconoció el valor de las aportaciones ciudadanas y empresariales para generar oportunidades de recuperación y seguridad.

Mara Lezama agradeció la colaboración de la empresa y señaló que este tipo de iniciativas complementan las políticas de atención a las mujeres impulsadas por su administración, a la que definió como un gobierno humanista con corazón feminista.

“En Quintana Roo trabajamos para que cada mujer encuentre apoyo, acompañamiento y un camino para construir una vida en libertad y con seguridad”, afirmó la gobernadora.

La mandataria reiteró el llamado a mantener la coordinación entre autoridades, empresas y sociedad para fortalecer las acciones de prevención, atención y protección dirigidas a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia en la entidad.