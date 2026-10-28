Evelyn Sánchez formaliza su registro para coordinar la defensa de la transformación en Tijuana





La diputada local Evelyn Sánchez Sánchez dio a conocer su registro en el proceso interno de Morena para encabezar la Coordinación de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tijuana, antesala de la candidatura a la presidencia municipal en 2027.

El anuncio se hizo en una asamblea informativa en la Torre de Agua Caliente, a la que asistieron militantes, simpatizantes y vecinas y vecinos de distintas colonias de la ciudad.

Tijuanense de ascendencia mixteca, Sánchez Sánchez recordó que su trabajo político comenzó en 2014, con recorridos y organización comunitaria en la Zona Este y en el Pedregal de Santa Julia. Hoy cursa su segundo periodo en el Congreso de Baja California, donde impulsó la reforma penal en materia de dolo eventual.

Afirmó que Morena abrió la puerta de la participación política a la ciudadanía y que, para quienes forman parte del movimiento, “nos ha costado llegar a estos espacios”.

El eje de su mensaje fue la unidad. La legisladora llamó a que la competencia interna transcurra sin ataques personales entre aspirantes y a que ningún recurso público se destine a fines partidistas. Sostuvo que Morena no nació para repetir las prácticas de la vieja política, sino para servir a la gente bajo los principios de honestidad, justicia social y austeridad.

Sobre la ciudad, reconoció que Tijuana arrastra pendientes en abasto de agua, pavimentación, alumbrado público, movilidad y seguridad, y planteó como propósito un gobierno cercano, con servicios dignos y atención a los problemas cotidianos de las colonias.

Sánchez Sánchez reconoció a Andrés Manuel López Obrador como fundador del movimiento y respaldó la continuidad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con programas como la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina, Salud Casa por Casa y Vivienda para el Bienestar. Se comprometió a consolidar en Tijuana el segundo piso de la transformación.

Morena prevé definir a sus coordinaciones municipales a más tardar a finales de diciembre.