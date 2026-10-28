Despliegan 200 elementos de la Guardia Civil para reforzar seguridad en Uruapan

El Gobierno de Michoacán desplegó alrededor de 200 elementos de la Guardia Civil en Uruapan para reforzar las labores de seguridad, tras los recientes hechos de violencia y la salida de policías estatales de las tareas operativas municipales.

Los efectivos arribaron el lunes 26 de octubre y se incorporaron a los operativos coordinados con distintas corporaciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de inhibir los delitos y recuperar la tranquilidad de la población.

El secretario de Seguridad Pública estatal, José Antonio Cruz Medina, informó que las acciones se realizarán de manera permanente en la zona urbana, mediante patrullajes y filtros de inspección aleatorios, con especial atención a motociclistas y sus acompañantes.

Explicó que las revisiones verificarán el uso de casco, la documentación vigente —como tarjeta de circulación y licencia de conducir—, así como la posible existencia de antecedentes o mandamientos judiciales pendientes.

“Consiste en revisar que traigan casco, que traigan sus documentos, entre ellos su tarjeta de circulación, su licencia de conducir, y también verificar que las personas que traigan las motos no cuenten con ningún antecedente pendiente. Estaremos empezando con ese operativo”, señaló el funcionario.

De manera paralela, el Grupo de Operaciones Especiales (GOP) reforzará la vigilancia en cinco puntos identificados como prioritarios por su incidencia delictiva, principalmente en zonas limítrofes del municipio.

Cruz Medina indicó que la distribución de los elementos se basa en mapas de calor que permiten ubicar los sectores donde se registra una mayor persistencia de delitos, con el propósito de incrementar la presencia policial y disuadir las actividades criminales.

El secretario aseguró que las inspecciones se llevarán a cabo con respeto a los derechos humanos y en coordinación con la Policía y Tránsito Municipal. Además, el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública acompañará los operativos para supervisar la actuación de los agentes y prevenir posibles abusos.

También llamó a la ciudadanía a colaborar con las instituciones de seguridad mediante denuncias, incluso de manera anónima.

Reforzarán coordinación con autoridades federales

En este contexto, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, informó que acordó reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para revisar las estrategias vigentes y analizar medidas adicionales ante la situación de violencia en el municipio.

La alcaldesa reconoció el respaldo del Gobierno federal en materia de seguridad, incluida la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, así como la inversión destinada a construir un cuartel para la Policía Municipal.

Las acciones se desarrollan mientras las autoridades mantienen operativos en la región. Entre los antecedentes recientes se encuentra el enfrentamiento del 8 de octubre en el fraccionamiento Sol Reciente, donde un operativo para cumplimentar una orden de cateo derivó en un intercambio de disparos, dos elementos federales heridos y la detención de 10 personas. Durante esa intervención también fueron asegurados tres vehículos.

El reforzamiento de la seguridad busca contener la incidencia delictiva en Uruapan mediante la presencia permanente de corporaciones estatales y la coordinación con autoridades municipales y federales.