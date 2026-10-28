Tamaulipas realiza más de 11 mil diagnósticos de tuberculosis bovina en tres municipios

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas concluyó los barridos de tuberculosis bovina en los municipios de Bustamante, Jaumave y Palmillas, donde se realizaron un total de 11 mil 347 diagnósticos de ganado como parte de las acciones de vigilancia y sanidad pecuaria en la entidad.

La dependencia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, llevó a cabo la firma de las actas de término de estos trabajos, orientados a fortalecer la sanidad animal y prevenir enfermedades que puedan afectar la producción ganadera.

De acuerdo con los registros oficiales, en Bustamante se realizaron 2 mil 941 diagnósticos; en Jaumave, 6 mil 129, y en Palmillas, 2 mil 277, lo que suma 11 mil 347 revisiones en los tres municipios.

En las actividades participó el director de Fomento Pecuario, Oscar Barrón López, quien dio seguimiento a las acciones encaminadas a proteger la salud del ganado y contribuir al desarrollo de la actividad pecuaria.

Como parte de la jornada, también se entregó material informativo para reforzar las medidas de prevención y atención del gusano barrenador del ganado. La distribución incluyó folletos, carteles y muestras del producto Exzolt, con el propósito de acercar información y herramientas a las y los productores.

La Secretaría destacó que el titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, encabeza los esfuerzos institucionales para impulsar acciones de prevención, vigilancia y atención sanitaria que contribuyan a proteger el patrimonio pecuario de Tamaulipas.

En la firma de las actas de cierre participaron las presidentas municipales de Palmillas, Sindy Paoleth Monita Ramírez, y de Bustamante, Maricela Rodríguez González, así como el presidente municipal de Jaumave, Manuel Báez Martínez.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas busca fortalecer la coordinación entre autoridades y productores para mantener la sanidad pecuaria y generar condiciones favorables para la actividad ganadera en la entidad.