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Las acciones de sanidad pecuaria se llevaron a cabo en Bustamante, Jaumave y Palmillas; también se distribuyó material informativo para prevenir el gusano barrenador del ganado

Tamaulipas realiza más de 11 mil diagnósticos de tuberculosis bovina en tres municipios

Por Diana Chávez Zea
Tamaulipas realiza más de 11 mil diagnósticos de tuberculosis bovina en tres municipios

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas concluyó los barridos de tuberculosis bovina en los municipios de Bustamante, Jaumave y Palmillas, donde se realizaron un total de 11 mil 347 diagnósticos de ganado como parte de las acciones de vigilancia y sanidad pecuaria en la entidad.

La dependencia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, llevó a cabo la firma de las actas de término de estos trabajos, orientados a fortalecer la sanidad animal y prevenir enfermedades que puedan afectar la producción ganadera.

De acuerdo con los registros oficiales, en Bustamante se realizaron 2 mil 941 diagnósticos; en Jaumave, 6 mil 129, y en Palmillas, 2 mil 277, lo que suma 11 mil 347 revisiones en los tres municipios.

En las actividades participó el director de Fomento Pecuario, Oscar Barrón López, quien dio seguimiento a las acciones encaminadas a proteger la salud del ganado y contribuir al desarrollo de la actividad pecuaria.

Como parte de la jornada, también se entregó material informativo para reforzar las medidas de prevención y atención del gusano barrenador del ganado. La distribución incluyó folletos, carteles y muestras del producto Exzolt, con el propósito de acercar información y herramientas a las y los productores.

La Secretaría destacó que el titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, encabeza los esfuerzos institucionales para impulsar acciones de prevención, vigilancia y atención sanitaria que contribuyan a proteger el patrimonio pecuario de Tamaulipas.

En la firma de las actas de cierre participaron las presidentas municipales de Palmillas, Sindy Paoleth Monita Ramírez, y de Bustamante, Maricela Rodríguez González, así como el presidente municipal de Jaumave, Manuel Báez Martínez.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas busca fortalecer la coordinación entre autoridades y productores para mantener la sanidad pecuaria y generar condiciones favorables para la actividad ganadera en la entidad.

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