Más de 3 mil jóvenes participarán en el Desfile de Calaveras Puebla 2026

Más de 3 mil jóvenes participarán en el Desfile de Calaveras Puebla 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de noviembre en la capital del estado, como parte de las actividades para preservar las tradiciones mexicanas y promover la identidad cultural entre las nuevas generaciones.

El evento es organizado por la Asociación Crearte Puebla, en coordinación con la Secretaría de Deporte y Juventud, y contará con la participación de integrantes de bandas de música y diversos contingentes provenientes de municipios de la entidad.

El recorrido comenzará en la Fuente de los Frailes, ubicada sobre la avenida Teziutlán Norte, en la colonia La Paz, y concluirá en el Parque del Carmen. Entre las delegaciones participantes se encuentran las de Zaragoza, Cuautlancingo, Zacatlán, Teziutlán, Atlixco, Tehuacán y Libres, cuyas expresiones artísticas mostrarán la diversidad cultural de las comunidades poblanas.

Como parte de esta agenda, Puebla también participará este jueves 29 de octubre en el Festival Cultural convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), una iniciativa nacional que busca crear el mural más grande del mundo con temática de Día de Muertos.

De acuerdo con la convocatoria, el proyecto contempla una extensión de 15 mil metros cuadrados y la participación de más de 500 mil jóvenes en todo el país.

La jornada en Puebla comenzará a las 9:00 horas en la Unidad Habitacional La Flor, donde se realizarán actividades de pintura mural y activación física. La Secretaría de Deporte y Juventud proporcionará materiales para impulsar la expresión artística y fomentar la apropiación de los espacios públicos.

La subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio, destacó que el Día de Muertos es una tradición que honra la memoria de quienes fallecieron y contribuye a fortalecer las raíces y la identidad de México.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier a las iniciativas que brindan oportunidades de participación a las juventudes y contribuyen a preservar el patrimonio cultural.

El Gobierno de Puebla señaló que estas actividades forman parte de las acciones impulsadas en coordinación con la visión del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer las tradiciones y promover espacios de expresión para las nuevas generaciones.

Con el desfile y las actividades culturales, las autoridades estatales buscan fomentar el orgullo de pertenencia y transmitir a las futuras generaciones la riqueza cultural de Puebla y del país.