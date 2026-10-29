Aurora León presiona a juez y Tribunal de Disciplina por su hermana, que defendió a un falso trabajador de Herdez

Irene león Especial

Aurora León, quien se presenta como hermana de la abogada Irene León Escamilla, no solo pide en redes que no se compren productos de Grupo Herdez. También tiene en la mira al juez de control Luis Benítez Alcántara, que dejó sin efecto el intento de la Fiscalía de la Ciudad de México de retirar la acusación y ordenó que la abogada siguiera en prisión mientras se le juzga.

En agosto publicó: “Los mexicanos no aceptamos el circo de Grupo Herdez ni mucho menos del Juez Benítez Alcantara”. En julio acusó a la empresa de que, “además de comprar jueces”, reportaba sus publicaciones. Y el 16 de octubre, con la etiqueta del Tribunal de Disciplina Judicial, que puede sancionar y destituir jueces, escribió: “Pedirle a una persona que espere un año a que revisen a su juzgador es una burla”.

Con esos mensajes hace su propio juicio, evidentemente parcial, y busca con un linchamiento público y mediático que el juez resuelva a favor de su hermana. Decir que Irene solo hizo su trabajo al defender a un trabajador esconde que esa persona jamás lo fue; sirve para mostrarla como mártir e inocente y para presionar al Tribunal de Disciplina Judicial a dejar de lado la independencia judicial.

Personas cercanas al caso aseguran que existen audios en los que Aurora León presume que la destitución del juez ya estaría operada, con el respaldo de una alta funcionaria. ¿Qué la hace sentirse tan segura del destino del juez? ¿Con qué apoyos cuenta para presionar al tribunal que lo vigila?

En su declaración de puño y letra ante la Fiscalía, Irene León escribió que Alfredo Jorge Colín Huerta nunca trabajó en Herdez y que en el despacho de su jefe, Humberto Cavazos Chena, “estábamos demandando de manera fraudulenta a empresas públicas”.