Tamaulipas consolida transparencia y control del gasto público; ASF observa apenas 0.01% de recursos federales auditados

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El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, reportó una disminución sostenida en los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante las revisiones a la aplicación de recursos públicos federales.

De acuerdo con información de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado, en la segunda entrega de informes de auditoría de la Cuenta Pública 2025 se prevén observaciones por aproximadamente tres millones de pesos, equivalentes al 0.01 por ciento de los cerca de 20 mil millones de pesos en recursos federales auditados.

La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, señaló que los resultados reflejan una reducción significativa en comparación con ejercicios anteriores y con la administración estatal pasada, cuando las observaciones superaban los mil millones de pesos.

“Es un resultado muy bueno, es prácticamente el 0.01% de monto observado al gobierno del Estado en todas las auditorías que se nos están haciendo en la segunda entrega”, afirmó.

Disminuyen observaciones en tres años consecutivos

La funcionaria detalló que la tendencia a la baja se ha mantenido durante los ejercicios revisados de la actual administración. Explicó que la Cuenta Pública 2023 registró observaciones por 14 millones de pesos, mientras que en 2024 la cifra descendió a 10.8 millones de pesos.

Para la revisión correspondiente a 2025, el monto observado hasta esta segunda etapa asciende a alrededor de tres millones de pesos, lo que representa una reducción cercana al 79 por ciento respecto a 2023, aunque el proceso de fiscalización aún no concluye y los montos observados deberán pasar por el periodo de solventación.

Pedraza Melo indicó que las observaciones detectadas en esta fase están relacionadas principalmente con recursos ejercidos en el sector educativo.

Fiscalización concluirá en febrero de 2027

La secretaria recordó que el proceso de revisión de las cuentas públicas se desarrolla durante el año posterior al ejercicio de los recursos. La ASF presenta una primera entrega de informes en junio, una segunda en octubre y una tercera en febrero del año siguiente.

Por ello, la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 concluirá formalmente en febrero de 2027, cuando se conozcan los resultados definitivos de las auditorías y se determine la situación final de las observaciones.

Más de 47 denuncias y 247 sanciones administrativas

En materia de combate a la corrupción, la funcionaria informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha presentado 47 denuncias ante fiscalías locales y que cerca del 90 por ciento de los asuntos turnados corresponden a presuntos hechos ocurridos durante la administración anterior.

Asimismo, detalló que la dependencia ha emitido 247 sanciones por faltas administrativas no graves y ha remitido más de 100 expedientes por presuntas faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa para que determine las sanciones correspondientes.

Pedraza Melo subrayó que todos los procedimientos de investigación y sanción deben desarrollarse con apego al debido proceso y al derecho de defensa de las personas involucradas.

Con estos resultados, el Gobierno de Tamaulipas sostiene que mantiene una estrategia de fortalecimiento de los mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas, mientras continúa la revisión de los recursos federales ejercidos durante 2025.