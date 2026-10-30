ISSSTE abre dos consultorios en Hidalgo; ofrecerán atención médica sin necesidad de cita

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha dos nuevos consultorios de atención médica en el estado de Hidalgo, ubicados en los municipios de Acaxochitlán y Zempoala, donde los derechohabientes podrán recibir consulta sin necesidad de agendar una cita.

La apertura de estos espacios busca facilitar el acceso a los servicios de salud, principalmente para las personas que necesitan una valoración médica por enfermedades o malestares comunes y que requieren atención de primer contacto.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó sobre la instalación de los consultorios el pasado 22 de octubre y explicó que cada uno contará con un médico encargado de brindar atención a los pacientes.

Una de las principales características de estos espacios es que las personas podrán acudir directamente, sin tener que esperar a obtener una cita previa. Además, cada consultorio tendrá una farmacia con medicamentos del cuadro básico, para facilitar el acceso a los tratamientos que sean indicados durante la consulta.

Los nuevos espacios cuentan con sala de espera, sanitarios, equipo de cómputo, impresora y una sala de exploración para realizar las valoraciones médicas correspondientes. De esta manera, los habitantes de Acaxochitlán y Zempoala tendrán una alternativa para recibir atención médica sin necesidad de trasladarse a otros municipios o esperar disponibilidad en unidades de mayor tamaño.

Martí Batres también adelantó que estos dos consultorios forman parte de un proyecto más amplio, ya que se tiene contemplada la instalación de otros ocho espacios en Hidalgo, con lo que se alcanzaría un total de 10 consultorios en la entidad.

El funcionario explicó que la intención es continuar ampliando la presencia del instituto en diferentes comunidades del país, para que los servicios médicos estén más cerca de la población. Aunque todavía no se han dado a conocer las ubicaciones exactas ni los horarios de atención de los dos nuevos consultorios, se recomienda a los derechohabientes confirmar estos datos antes de acudir.

La instalación de estos espacios también forma parte del Servicio Universal de Salud (SUS), estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca ampliar la cobertura médica y facilitar que la población tenga acceso a servicios de salud. Dentro de este proyecto se contempla la creación de 12 mil 750 espacios de atención en todo el país, de los cuales el ISSSTE tendrá a su cargo la construcción de 500 consultorios.

Con estas acciones, el instituto busca fortalecer la atención médica de primer nivel y ofrecer alternativas para que los trabajadores del Estado y sus familias puedan recibir consultas y medicamentos de manera más accesible.