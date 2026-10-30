Detienen a presunto líder de “Los Aparicio” por homicidio en Temoac, Morelos

Axel Arturo “N”, conocido como “El Chorejas”, es señalado por asesinar a un hombre e intentar privar de la vida a una pareja en el poblado de Huazulco.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentaron una orden de aprehensión contra Axel Arturo “N”, alias “El Chorejas”, por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos en el municipio de Temoac, Morelos.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el detenido es señalado por presuntamente quitarle la vida a un hombre e intentar asesinar a una pareja mediante disparos de arma de fuego en el poblado de Huazulco.

Las investigaciones indican que los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2025, cuando una pareja viajaba a bordo de su vehículo por el Barrio San Juan, en dicha comunidad. En ese momento, fueron interceptados por un automóvil del que descendió Axel Arturo “N”, quien presuntamente abrió fuego contra ellos.

A partir de las investigaciones realizadas por agentes de la AIC y los peritajes correspondientes, las autoridades reunieron elementos que apuntaban a la posible participación del ahora detenido en la agresión. Con esta información, el Ministerio Público de la Unidad Especializada de Homicidios presentó los datos de prueba ante un juez, quien autorizó la orden de aprehensión correspondiente.

Posteriormente, los agentes de investigación lograron ubicar a Axel Arturo “N” en el poblado de Atlacholoaya, perteneciente al municipio de Xochitepec, donde fue detenido y trasladado para quedar a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

La Fiscalía también informó que “El Chorejas” es hijo de Arturo Romero Aparicio, identificado como fundador de la organización delictiva conocida como “Los Aparicio” o “Los Huazulco”, así como de Andrea Angelina Zamora Castillo, conocida como “La Patrona”, quien fue tesorera del Ayuntamiento de Temoac.

Ambos padres se encuentran detenidos. Arturo Romero Aparicio permanece internado en el penal de Tepexi de Rodríguez, en Puebla, mientras que Andrea Angelina Zamora Castillo está recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Femenil de Atlacholoaya, ubicado en Xochitepec, Morelos. La detención de Axel Arturo “N” se suma a las investigaciones que las autoridades mantienen por los hechos de violencia registrados en la región de Temoac y sus comunidades.

Por ahora, el detenido quedó a disposición del juez correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

Las autoridades señalaron que la información proporcionada tiene carácter informativo y que la versión oficial de los hechos se encuentra integrada en la carpeta de investigación.