Sustituyen a hija de Rocha Moya al frente del DIF de Sinaloa tras visita del Gabinete de Seguridad

Eneyda Rocha

Eneyda Rocha Ruiz fue relevada por Catalina Esparza Navarrete; el gobierno estatal no explicó los motivos del cambio, que ocurre en medio de la crisis política que enfrenta la entidad.

La hija del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Eneyda Rocha Ruiz, dejó la presidencia honorífica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, luego de permanecer en el cargo desde 2021. Su salida se dio a conocer después de la visita del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a la entidad.

En su lugar fue nombrada Catalina Esparza Navarrete, quien anteriormente se desempeñó como secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, además de ocupar el cargo de subsecretaria de Educación Básica.

El cambio fue anunciado la noche del jueves 29 de octubre, mediante un comunicado oficial. En el documento se informó que la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, tomó protesta a Esparza Navarrete como integrante del Patronato del DIF estatal.

Posteriormente, durante una asamblea, los integrantes del organismo acordaron otorgarle la presidencia honorífica, con lo que quedó formalizado el relevo de Eneyda Rocha Ruiz.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han explicado las razones específicas por las que la hija del mandatario con licencia dejó el cargo. Tampoco se dieron a conocer detalles sobre los resultados de su administración.

Sin embargo, la gobernadora interina señaló que Eneyda Rocha ya no se encontraba al frente del organismo desde hacía tiempo. También aclaró que la presidencia honorífica es un nombramiento que no representa una contratación.

Durante el acto de toma de protesta, Domínguez Nava pidió a la nueva presidenta representar el rostro amable y sensible del gobierno, además de trabajar por la tranquilidad y seguridad de las familias sinaloenses.

Por su parte, Catalina Esparza reconoció que asumir la responsabilidad representa un reto y un compromiso, por lo que señaló que buscará dar continuidad al trabajo de asistencia social que realiza la institución.

La nueva titular cuenta con una licenciatura en Educación Primaria, una maestría en Educación Básica y un doctorado en Educación con especialidad en Docencia e Investigación. También tiene experiencia como profesora, supervisora y jefa de sector educativo.

La salida de Eneyda Rocha ocurre en medio de la situación política que enfrenta Sinaloa, luego de que su padre, Rubén Rocha Moya, solicitara licencia para separarse de la gubernatura tras los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Estas acusaciones no constituyen por sí mismas una sentencia judicial.

Cabe recordar que Rocha Ruiz asumió la presidencia del DIF estatal en 2021, al inicio de la administración de su padre. No obstante, después de que se dieron a conocer los señalamientos contra el exmandatario, dejó de participar en eventos públicos desde finales de abril.

Su última aparición pública relacionada con el cargo ocurrió en agosto, durante una reunión con integrantes del gabinete estatal, cuando su padre regresó brevemente a sus funciones como gobernador antes de solicitar una nueva licencia.

Con este nombramiento, Catalina Esparza queda al frente de la presidencia honorífica del Patronato del DIF Sinaloa, mientras Mercedes Ibarra Medina continúa como directora general del organismo, encargada de las actividades operativas.