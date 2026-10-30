Fonatur destina 20 millones de pesos para fortalecer el turismo comunitario en Oaxaca

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) transfirió 20 millones de pesos al Destino de Turismo Comunitario (DTC) Pueblos Mancomunados, en Oaxaca, con el objetivo de fortalecer su infraestructura turística e impulsar el desarrollo económico de la región.

Con esta inversión inició la instalación del primer equipamiento en los municipios de San Miguel Amatlán y Santa Catarina Lachatao, comunidades que forman parte de este modelo de turismo comunitario reconocido por su riqueza natural y cultural.

El director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, explicó que los recursos permitirán realizar trabajos de renovación, restauración y equipamiento de espacios públicos, infraestructura turística, inmuebles y bienes que contribuyen a la imagen del destino y a la preservación de su patrimonio cultural.

La acción forma parte de la Estrategia de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Destinos de Turismo Comunitario, impulsada a partir del decreto que reconoce al turismo comunitario como una prioridad del Estado mexicano y de interés nacional.

De acuerdo con Fonatur, el objetivo es que las propias comunidades participen activamente en la planeación y gestión de sus territorios, fortaleciendo los servicios turísticos y promoviendo la conservación de su identidad y tradiciones.

Los trabajos son resultado de la coordinación entre Fonatur, el sistema de gobernanza de los Pueblos Mancomunados y los gobiernos municipales de Santa Catarina Lachatao y San Miguel Amatlán, quienes han colaborado para que las comunidades definan y ejecuten proyectos enfocados en el mejoramiento de la imagen turística.

La dependencia destacó que estas acciones contribuirán a generar beneficios económicos para las familias locales, al tiempo que promueven un desarrollo turístico sostenible, incluyente y respetuoso del patrimonio cultural y ambiental de la región.

sdFonatur reiteró su compromiso de acompañar a los Destinos de Turismo Comunitario mediante asistencia técnica y mecanismos de fortalecimiento institucional, impulsando un modelo turístico con justicia social y desarrollo para las comunidades.