Puebla recorrerá media hora los horarios escolares por temporada de frío

La medida aplicará del 3 de noviembre de 2026 al 26 de febrero de 2027 en escuelas públicas y particulares de educación básica. También se permitirá el uso de ropa adicional al uniforme para proteger a los estudiantes de las bajas temperaturas.

Ante el descenso de las temperaturas por la próxima temporada invernal, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla anunció que los horarios de entrada y salida de las escuelas de educación básica se recorrerán media hora más tarde, con el objetivo de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.

La medida estará vigente del 3 de noviembre de 2026 al 26 de febrero de 2027 y será aplicada en planteles públicos y particulares de educación inicial escolarizada, preescolar, primaria y secundaria general y técnica.

De acuerdo con la dependencia, el ajuste busca evitar que los estudiantes tengan que salir de sus hogares o permanecer en las escuelas durante las horas en que se registran las temperaturas más bajas. Con el nuevo horario, los alumnos de educación inicial escolarizada ingresarán a las 08:30 horas y saldrán a las 15:30 horas.

En el caso de preescolar, el turno matutino tendrá un horario de 09:30 a 12:30 horas, mientras que el vespertino será de 13:30 a 16:30 horas. Para las escuelas primarias, el turno matutino comenzará a las 08:30 horas y concluirá a las 13:30 horas. Por su parte, el turno vespertino será de 13:45 a 18:30 horas.

En secundaria general, los estudiantes del turno matutino ingresarán a las 07:30 horas y saldrán a las 13:30 horas, mientras que el vespertino tendrá un horario de 13:40 a 19:30 horas. En las secundarias técnicas, el turno matutino será de 07:30 a 13:45 horas y el vespertino de 14:00 a 20:00 horas.

Además del cambio de horario, la SEP permitirá que los estudiantes utilicen prendas adicionales al uniforme escolar, como chamarras, bufandas, gorras y guantes, para evitar afectaciones a su salud por el frío. También se pidió a los directivos de los planteles mantener abiertos los salones antes de la llegada del alumnado, con la finalidad de que niñas y niños no tengan que esperar a la intemperie.

Otra de las disposiciones establece que las actividades escolares y de educación física que se realicen al aire libre podrán trasladarse a espacios protegidos, de acuerdo con las condiciones climáticas y la decisión de las autoridades de cada escuela.

La dependencia hizo un llamado a madres, padres de familia y tutores para tomar precauciones durante esta temporada, abrigar adecuadamente a sus hijos y estar atentos a las condiciones del clima.

Estas acciones forman parte de las medidas impulsadas por el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta Mier, en coordinación con la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para proteger el bienestar de la comunidad educativa durante los meses de bajas temperaturas.