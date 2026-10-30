San Luis Potosí empata con Veracruz en crecimiento económico nacional: INEGI

San Luis Potosí se colocó entre los estados con mayor crecimiento económico del país, luego de registrar un aumento de 3.6 por ciento en su actividad económica durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó este resultado, que coloca a la entidad potosina en el primer lugar nacional junto con Veracruz, como parte de los indicadores económicos correspondientes al periodo de abril a junio de este año.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), ambos estados registraron el mismo crecimiento de 3.6 por ciento respecto al trimestre anterior, mientras que Jalisco reportó un incremento de 3.2 por ciento.

Sin embargo, al revisar el comportamiento anual, San Luis Potosí presentó un crecimiento de 1.6 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2025, lo que muestra una diferencia entre el avance trimestral y el registrado durante los últimos 12 meses.

El mandatario estatal señaló que estos resultados están relacionados con las acciones que se han realizado para mejorar la infraestructura, fortalecer la movilidad y atraer inversiones nacionales y extranjeras.

Entre los proyectos que forman parte de esta estrategia se encuentra una inversión de 27 mil 600 millones de pesos, proyectada para cinco años, destinada a obras carreteras, urbanas y de conectividad.

Algunas de las obras contempladas son la Vía Alterna a la Zona Industrial, la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, así como la construcción de nuevos puentes en Circuito Potosí y Valle de los Fantasmas. También se incluye la modernización de caminos en las cuatro regiones del estado, con el propósito de facilitar el traslado de trabajadores, mercancías y servicios.

En materia de inversiones privadas, el gobierno estatal informó que durante la actual administración se han captado cerca de 10 mil millones de dólares en capitales. Entre los proyectos empresariales destaca la expansión de la compañía Musashi, que contempla 40 millones de dólares y la generación de 300 nuevos empleos.

A estas acciones se suma la modernización del transporte público mediante el sistema Mi RedMetro, así como el impulso a la industria y a los proveedores locales. Gallardo Cardona afirmó que su administración continuará trabajando para mantener el crecimiento económico mediante nuevas inversiones en infraestructura, movilidad y servicios.

Asimismo, señaló que la intención es que los resultados económicos se reflejen en mayores oportunidades laborales, crecimiento de las empresas y mejores condiciones para las familias potosinas.

Con estas cifras, San Luis Potosí comparte con Veracruz el mayor crecimiento trimestral de actividad económica en el país durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los datos publicados por el INEGI.