Alejandro Armenta convive con familias durante el festival Catrineras 2026 en Puebla

Entre luces, leyendas, artesanías y expresiones culturales, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, visitó el festival Catrineras 2026 “La memoria nos reúne”, que se realiza en la Ex Hacienda de Chautla, en el municipio de San Salvador El Verde, donde convivió con familias y conoció el trabajo de artesanas y artesanos poblanos.

Durante su recorrido, el mandatario participó en la tradicional fotografía del recuerdo con los visitantes e invitó a las familias a disfrutar de las actividades relacionadas con el Día de Muertos en un ambiente de orden y tranquilidad.

Como parte de su visita, conoció diferentes espacios temáticos del festival, entre ellos el Mundo Terrenal, el Camino al Más Allá, el Paseo de las Almas y el Foro Artístico, donde se realizan presentaciones y actividades para personas de todas las edades.

Debido a la respuesta favorable del público, el Gobierno estatal anunció que Catrineras Chautla 2026 extenderá sus actividades una semana más, por lo que permanecerá abierto del 5 al 8 de noviembre, con la intención de que más personas puedan conocer las tradiciones mexicanas y disfrutar de las experiencias que ofrece el festival.

En esta segunda edición, uno de los espacios más importantes es el corredor artesanal, donde productores poblanos tienen la oportunidad de exhibir y comercializar sus creaciones