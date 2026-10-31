Baja California cuenta con el salario policial más alto del país: Marina del Pilar

Gobierno de Baja California

En el marco de la presentación del Quinto Informe de Resultados, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que la entidad ocupa el primer lugar nacional en salario policial, con una percepción promedio mensual de 25 mil 967 pesos para los agentes.

Ávila Olmeda detalló que, como parte de esta política, la administración creó un fideicomiso de mil 500 millones de pesos para el periodo 2023-2027, destinado a fortalecer las prestaciones y la seguridad social de más de 2 mil 300 integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Sistema Penitenciario.

El fondo contiene 13 prestaciones para los elementos y sus familias, como son los servicios médicos, pensiones, becas educativas, apoyos para útiles escolares y elementos para garantizar un retiro digno. En el primer semestre de 2026, más de 2 mil 136 policías recibieron al menos uno de estos beneficios.

En ese mismo periodo, invirtieron 215.7 millones de pesos al pago de pensiones por invalidez, edad avanzada y retiro anticipado, así como a apoyos por fallecimiento.

Asimismo, el gobierno estatal relevó que entregan estímulos anuales de 5 mil pesos para cada integrante de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC). Además, dieron a conocer las becas para cadetes en formación aumentaron 100 por ciento en este año, al pasar de 6 mil a 12 mil pesos mensuales.

En cuanto a despliegue operativo, la administración estatal dio a conocer la apertura de nuevas bases de la FESC en San Quintín, San Felipe y el Valle de Guadalupe, a fin de extender la presencia policial en distintas zonas de Baja California.

Aunado a esto, las autoridades reportaron una disminución en algunos delitos al comparar los periodos de enero a agosto de 2025 y de 2026: el robo de vehículos bajó 28.46 por ciento; el homicidio doloso, 18.98 por ciento, y el robo a casa habitación, 16.33 por ciento.

A estas acciones se suman programas de atención psicológica y manejo del estrés para los cuerpos policiales, impartidos en coordinación con el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California.

De igual modo, 86 elementos consiguieron ascensos de grado en el Servicio Profesional de Carrera, junto con incrementos salariales de hasta 6 por ciento, luego de acreditar evaluaciones académicas, documentales y controles de confianza.

Finalmente, Ávila Olmeda reiteró que la dignificación de los cuerpos de seguridad debe incluir mejores condiciones laborales y protección social para sus familias. Afirmó que cuidar a los policías es una responsabilidad de justicia social y que su labor debe reconocerse con ingresos, prestaciones y condiciones que les concedan desempeñar sus funciones.