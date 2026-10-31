Lluvias en Sonora y Baja California Sur dejan dos muertos e inundaciones en cientos de viviendas

Las fuertes lluvias registradas el viernes 30 de octubre en Sonora y Baja California Sur dejaron un saldo de dos personas fallecidas, cientos de viviendas afectadas, vehículos arrastrados por las corrientes de agua e inundaciones en diferentes municipios. Ante la emergencia, autoridades federales y estatales desplegaron operativos de auxilio para atender a las familias afectadas.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, las mayores afectaciones en Sonora se concentraron en los municipios de Guaymas y Empalme, donde las precipitaciones ocasionaron inundaciones en al menos 249 viviendas, daños en 16 vialidades y problemas en la infraestructura eléctrica y urbana.

Uno de los hechos más graves ocurrió en Guaymas, donde dos personas perdieron la vida después de que el automóvil en el que viajaban fuera arrastrado por la fuerza de la corriente de agua. El vehículo quedó atrapado debajo de un puente y sus ocupantes no lograron ponerse a salvo.

Las lluvias también provocaron el crecimiento y desbordamiento de dos arroyos, además de dejar al menos 10 vehículos varados o arrastrados por las corrientes. En diferentes colonias, el agua ingresó a las viviendas y complicó la circulación de automóviles y peatones.

Ante esta situación, las autoridades habilitaron dos refugios temporales, uno en Guaymas y otro en Empalme, para recibir a las personas que necesitaran abandonar sus hogares. Inicialmente, ambos espacios recibieron a 10 personas, de las cuales tres permanecían bajo resguardo en el último reporte.

En las labores de atención participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Comisión Federal de Electricidad, bomberos, Cruz Roja y corporaciones municipales. Por su parte, en Baja California Sur, las lluvias afectaron principalmente al municipio de Los Cabos, donde las corrientes de agua provocaron inundaciones y pusieron en riesgo a decenas de habitantes.

Los equipos de emergencia lograron rescatar a 41 personas que se encontraban en zonas de riesgo y realizaron trabajos para retirar 18 vehículos afectados por las fuertes corrientes.

Una de las situaciones que requirió mayor atención ocurrió en la Unidad de Medicina Familiar número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en San José del Cabo, donde fueron evacuadas 356 personas como medida preventiva ante las inundaciones.

Además, ocho pacientes tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Subzona número 38 para continuar con su atención médica. Hasta el momento del reporte, no se habían registrado complicaciones relacionadas con estos traslados.

Para atender la emergencia, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E, mientras que la Secretaría de Marina puso en marcha el Plan Marina en su fase de recuperación. Ambos operativos contemplan acciones de rescate, limpieza y apoyo a la población. Las autoridades también pidieron a los habitantes mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas, debido a que se pronosticaron nuevas lluvias para la región noroeste del país.

Asimismo, recomendaron evitar cruzar arroyos o calles inundadas, no intentar atravesar corrientes de agua en vehículos y mantenerse informados mediante los avisos oficiales de Protección Civil.

Mientras continúan los trabajos de limpieza y evaluación de daños, los gobiernos de ambas entidades mantienen la coordinación para restablecer los servicios y atender a las familias que resultaron afectadas por las precipitaciones.