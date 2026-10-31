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31 oct 2026 - 04:22 PM
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El vocal ejecutivo del organismo en la entidad, Dagoberto Santos Trigo, aseguró que los trabajos para organizar los comicios de 2027 continúan
INE descarta retrasos en elecciones de Guerrero tras renuncia de Guadalupe Taddei
Por
Eidalid López
octubre 31, 2026 at 4:06p.m. GMT-6
Vocal Ejecutivo del INE descarta retraso en proceso electoral de Guerrero tras renuncia de Taddei
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