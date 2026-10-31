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INE descarta retrasos en elecciones de Guerrero tras renuncia de Guadalupe Taddei

Por Eidalid López
Vocal Ejecutivo del INE descarta retraso en proceso electoral de Guerrero tras renuncia de Taddei

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