Fiscalía señala al CJNG por asesinato de Carlos Manzo; suman 34 detenidos

A casi un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán, la Fiscalía General del Estado informó que 34 personas han sido detenidas por su presunta participación en el crimen, entre ellas quienes habrían planeado y ordenado el homicidio.

De acuerdo con las investigaciones, el asesinato estaría relacionado con una venganza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como consecuencia de las acciones de seguridad que Manzo impulsó contra grupos delictivos que operaban en la región.

La Fiscalía informó que las indagatorias presentan un avance del 90 por ciento y que, hasta el momento, no existen elementos que permitan establecer que el homicidio tuvo un motivo político. Por el contrario, la principal línea de investigación apunta a los enfrentamientos que el entonces presidente municipal mantuvo con organizaciones criminales.

Entre las acciones que habrían provocado la represalia se encuentra la detención de un presunto líder delincuencial conocido como “El Rhino”, realizada en agosto de 2025. Según las autoridades, las medidas contra este tipo de grupos habrían generado conflictos con integrantes de la delincuencia organizada.

Del total de personas detenidas por el caso, al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso, es decir, un juez determinó que existen elementos para continuar con las investigaciones judiciales en su contra.

Entre los señalados como responsables de organizar el asesinato se encuentran Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, y Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”. Ambos han sido identificados por las autoridades como presuntos autores intelectuales del crimen.

El primero fue señalado como líder de una célula criminal vinculada al CJNG, mientras que el segundo habría participado en la coordinación del ataque y en la organización de las personas que intervinieron en el homicidio.