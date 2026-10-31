Refuerzan seguridad en Uruapan previo al primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo

A un día de cumplirse el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, autoridades federales y estatales reforzaron la seguridad en diferentes puntos del municipio, incluyendo los alrededores de la casa de enlace del Movimiento del Sombrero, donde regularmente despacha la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz.

El despliegue de elementos de seguridad se registró durante la noche del viernes 30 de octubre, cuando fueron observados vehículos oficiales de corporaciones policiacas y militares en el exterior del inmueble. En el operativo participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías estatales.

De acuerdo con los reportes, hasta el momento no se había informado oficialmente cuál fue el motivo específico de la presencia de las fuerzas de seguridad en la sede del movimiento. Tampoco se había difundido una postura de la alcaldesa sobre este despliegue.

Además del resguardo del inmueble, las acciones de seguridad contemplaron patrullajes y vigilancia en diferentes zonas de Uruapan. También se reportó el envío de helicópteros y unidades policiales para reforzar la presencia de las autoridades en los puntos considerados de mayor riesgo.

Este operativo ocurre después de que Grecia Quiroz solicitara apoyo al Gobierno federal para atender los problemas de violencia e inseguridad que enfrenta el municipio. Días antes, la presidenta municipal informó que acordó reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para revisar las estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad.

La alcaldesa también ha reconocido la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, así como los planes de inversión federal para construir un cuartel destinado a la Policía Municipal.

Como parte de las medidas de vigilancia, durante esta semana también fueron enviados alrededor de 200 elementos de la Guardia Civil de Michoacán, acompañados de vehículos tácticos, drones y equipo especializado.

El reforzamiento de seguridad coincide con las actividades programadas para este sábado 1 de noviembre, cuando se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido durante el Festival de las Velas, en la plaza principal de Uruapan.

Para recordar al exalcalde, Grecia Quiroz convocó a una marcha por la justicia y la paz, con la intención de mantener vigente la exigencia de esclarecer el homicidio y visibilizar los problemas de inseguridad que afectan a Michoacán. La jornada también contempla la develación de una estatua en memoria de Manzo, quien fue fundador del Movimiento del Sombrero y esposo de la actual presidenta municipal.

El exalcalde fue asesinado a balazos el 1 de noviembre de 2025, mientras participaba en las actividades del Festival de las Velas. El presunto responsable material, un menor de edad, fue abatido por elementos de seguridad en el lugar de los hechos.

Por este crimen, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha reportado 34 personas detenidas por su presunta participación, mientras las investigaciones continúan abiertas. Las autoridades también han señalado posibles vínculos del asesinato con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la muerte de Manzo, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan y continuó al frente del Movimiento del Sombrero.

Hasta ahora, las autoridades no han aclarado si el operativo en la sede del movimiento responde a una amenaza específica o forma parte del dispositivo general de seguridad implementado por el aniversario del asesinato.