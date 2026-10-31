Entregan más de mil becas Avanza a estudiantes de escuelas particulares en Tampico

La Secretaría de Educación de Tamaulipas otorgó mil 55 apoyos para el ciclo escolar 2026-202

Más de mil estudiantes de instituciones educativas particulares de Tampico, Tamaulipas, fueron beneficiados con la entrega de las Becas Transformación Avanza, un programa que busca apoyar la economía de las familias y evitar que niñas, niños y jóvenes abandonen sus estudios por falta de recursos.

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, encabezó la entrega de mil 55 becas correspondientes al ciclo escolar 2026-2027, destinadas a alumnos de escuelas privadas del municipio.

Durante el evento, el funcionario explicó que los apoyos forman parte de un esquema de colaboración entre el Gobierno estatal y las instituciones educativas particulares, que tienen la obligación de destinar un porcentaje de su matrícula para otorgar becas a sus estudiantes.

Detalló que los beneficios consisten en descuentos que van del 20 al 80 por ciento en el pago de colegiaturas e inscripciones, dependiendo del proceso de selección y las condiciones de cada plantel. Asimismo, indicó que más de 327 escuelas particulares de Tampico participan en este programa, mediante el cual deben beneficiar al menos al cinco por ciento de su población estudiantil, de acuerdo con lo establecido en la legislación.

Valdez García reconoció el esfuerzo de las instituciones educativas que participan en esta estrategia y señaló que la selección de los beneficiarios se realiza mediante un procedimiento en el que se toma en cuenta el aprovechamiento académico de los alumnos.

El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas destacó que este tipo de apoyos permite que más estudiantes continúen con su formación, al mismo tiempo que representa un respaldo para madres y padres de familia que realizan un esfuerzo económico para cubrir los gastos escolares.

Por su parte, el gobierno encabezado por Américo Villarreal Anaya reiteró su compromiso de fortalecer las oportunidades educativas en la entidad y generar condiciones para que ninguna niña, niño o joven se quede sin la posibilidad de estudiar.

Las Becas Transformación Avanza están dirigidas a estudiantes de instituciones particulares que cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y contemplan diferentes niveles educativos, desde educación inicial hasta estudios superiores.

La entrega de estos estímulos forma parte de las acciones estatales para fortalecer la permanencia escolar y reducir los gastos que enfrentan las familias durante el ciclo educativo.

Con estos apoyos, las autoridades educativas buscan que el aprovechamiento académico también se traduzca en oportunidades para continuar los estudios y alcanzar mejores condiciones de desarrollo profesional.