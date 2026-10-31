Jalisco impulsa acciones para prevenir el reclutamiento de menores por el crimen organizado

El Gobierno de Jalisco realizó un cine-debate para promover la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos del crimen organizado, una problemática relacionada con las condiciones de violencia y vulnerabilidad que enfrentan algunos menores de edad.

La actividad, titulada “Más allá de la pantalla: reflexiones sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado”, reunió a 100 personas servidoras públicas con el propósito de generar conciencia sobre esta situación y fortalecer las acciones de protección a las infancias y adolescencias.

El encuentro fue organizado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), a través del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco (CPSEJ), y se llevó a cabo en el Cine Cabañas del Museo Cabañas.

Durante la jornada se proyectó la película Sujo (2024), dirigida por las cineastas mexicanas Astrid Rondero y Fernanda Valadez. La producción aborda las consecuencias de la violencia y las condiciones sociales que pueden influir en la vida de niñas, niños y adolescentes que crecen en entornos donde existe presencia del crimen organizado.

A partir de la historia presentada en la pantalla, las personas asistentes participaron en un espacio de diálogo para analizar las circunstancias que pueden poner en riesgo a los menores de edad, así como las dificultades que enfrentan para acceder a oportunidades de desarrollo y protección.

Yasmín Palos, directora del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, explicó que el reclutamiento de menores es un fenómeno complejo que no puede atenderse desde una sola institución, debido a que está relacionado con diferentes factores sociales, familiares y territoriales.

La funcionaria señaló que es necesario abordar esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos, prevención y responsabilidad compartida entre las instituciones, con el objetivo de evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de grupos delictivos.

También destacó que el cine puede convertirse en una herramienta para generar conciencia sobre los problemas sociales y abrir conversaciones que permitan identificar situaciones de violencia y buscar alternativas para construir entornos más seguros.

El diálogo fue moderado por Santiago Herrera, oficial asociado de Protección a la Infancia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, quien guio el intercambio de ideas entre las personas participantes.

Durante la conversación se abordaron los mecanismos que utilizan los grupos criminales para captar a menores de edad, las dinámicas de violencia y las condiciones que pueden facilitar que niñas, niños y adolescentes se encuentren en situaciones de riesgo.

Uno de los puntos centrales fue reconocer que el reclutamiento no debe entenderse únicamente como una decisión individual de los menores, sino como un problema relacionado con los entornos en los que viven y las oportunidades que tienen para desarrollarse.

Por ello, se destacó la importancia de fortalecer los espacios familiares, educativos y comunitarios, así como ofrecer acompañamiento y alternativas que permitan a las nuevas generaciones construir proyectos de vida alejados de la violencia.

Finalmente, el Gobierno de Jalisco señaló que continuará fortaleciendo las capacidades de las personas servidoras públicas para identificar factores de riesgo y desarrollar estrategias de prevención.

Con este tipo de actividades, las autoridades buscan mejorar la coordinación institucional y promover acciones que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de generar condiciones para que puedan crecer en ambientes seguros y con mayores oportunidades de desarrollo.