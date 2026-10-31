Marina despliega mil 600 elementos navales en Sinaloa ante aumento de homicidios

El Gobierno de México anunció el despliegue de mil 600 elementos adicionales de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Sinaloa, con el objetivo de reforzar las acciones de seguridad ante el incremento de homicidios registrado durante los últimos meses.

La decisión se dio a conocer este sábado, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconociera que los asesinatos aumentaron en la entidad, principalmente durante las últimas semanas. Ante esta situación, las autoridades federales buscan fortalecer la vigilancia y recuperar la tranquilidad de las familias sinaloenses.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, los nuevos elementos navales realizarán labores de vigilancia en diferentes puntos del estado, con especial atención en carreteras, playas y zonas turísticas. Uno de los municipios donde se concentrarán los esfuerzos será Mazatlán, debido a los hechos de violencia relacionados con las disputas entre Los Chapitos y Los Mayos, dos facciones rivales del Cártel de Sinaloa.

El anuncio se realizó durante la visita del secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien sostuvo una reunión de trabajo con la gobernadora Graciela Domínguez Nava y representantes de los principales sectores empresariales de Sinaloa.

Durante el encuentro, las autoridades también hablaron sobre la necesidad de impulsar la recuperación económica del estado, debido a que la inseguridad ha afectado las actividades productivas y la vida cotidiana de sus habitantes.

Entre las propuestas se encuentra fortalecer sectores como la construcción y la economía circular, además de promover nuevas inversiones y generar empleos. La intención es mejorar las condiciones económicas de las familias y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo.

Otro de los puntos abordados fue la recuperación de espacios públicos, como parques, plazas y lugares de convivencia, para que las personas puedan regresar a estos sitios con mayor confianza y seguridad.

El refuerzo de elementos navales ocurre después de que Claudia Sheinbaum reconociera el aumento de homicidios en Sinaloa durante su conferencia matutina del pasado miércoles.

“Ha habido un incremento de homicidios en Sinaloa en los últimos dos meses y particularmente en las últimas semanas”, señaló la mandataria federal al referirse a la situación de violencia que enfrenta la entidad.

Días antes, la Secretaría de Marina informó sobre un enfrentamiento ocurrido el lunes en el municipio de Sinaloa, donde murieron dos presuntos integrantes del crimen organizado. Entre ellos se encontraba Jesús González Peñuelas, conocido como ‘Chuy Peñuelas’, señalado como uno de los principales operadores del Cártel de Guasave. Por información que permitiera su captura, el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

La situación de inseguridad en Sinaloa se mantiene desde septiembre de 2024, cuando comenzó una disputa entre grupos del Cártel de Sinaloa, luego de la captura en Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los fundadores de esta organización criminal.

Cabe recordar que el pasado 15 de septiembre el Gobierno federal también informó sobre el despliegue de mil 800 elementos de seguridad y militares adicionales en la entidad.

Con estas nuevas acciones, las autoridades buscan contener los hechos delictivos, fortalecer la presencia de las fuerzas federales y recuperar las condiciones de seguridad en uno de los estados que enfrenta mayores retos en esta materia.