Marcha por la Paz en Uruapan: Grecia Quiroz pide a Sheinbaum justicia para Carlos Manzo y todas las víctimas

Marcha por la Justicia y la Paz en Uruapan

Miles de personas participaron en la Marcha por la Justicia y la Paz en Uruapan, Michoacán, al cumplirse un año del asesinato del exalcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez. La movilización, encabezada por su esposa y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, partió del monumento a Lázaro Cárdenas y concluyó en la Plaza Morelos, también conocida como Plaza de los Mártires, donde fue develada una estatua en memoria del exfuncionario.

La plaza y las calles aledañas quedaron abarrotadas por habitantes de distintos municipios de Michoacán, así como por personas que viajaron desde Colima, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Nayarit y Aguascalientes. Durante la jornada también participaron representantes del sector comercial y madres buscadoras, quienes se sumaron a las exigencias de justicia para las víctimas de la violencia.

Antes de que Grecia Quiroz dirigiera su mensaje, fue descubierta la estatua de Carlos Manzo en el mismo lugar donde fue asesinado. Desde ahí, la alcaldesa hizo un llamado directo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y no se detengan si las pruebas conducen a personas con poder político o económico.

Grecia Quiroz exige esclarecer el asesinato de Carlos Manzo

“Señora presidenta: ¡escúchenos!”

Frente a la multitud, Grecia Quiroz pidió que el asesinato de su esposo no se dé por esclarecido únicamente con la presentación de personas detenidas. Señaló que todavía existen preguntas por responder y reclamó una investigación independiente, transparente y sin restricciones.

“Señora presidenta, le pido justicia para Carlos Manzo. No una justicia a medias, no una justicia de discursos, no una justicia que confronte con presentar detenidos mientras existan preguntas aún sin responder. Le pido una investigación exhaustiva, independiente, transparente y sin límites impuestos por intereses políticos o personales”, expresó.

La alcaldesa pidió esclarecer quién ejecutó el crimen, quién lo ordenó, quién lo financió y quién facilitó su realización, además de investigar si existieron omisiones o responsabilidades de alguna autoridad.

“Que se investigue todo. ¡Absolutamente todo!”, insistió. También advirtió que, si las pruebas conducen a personas con poder político, económico o de cualquier otra naturaleza, las autoridades deben continuar con las indagatorias.

“Porque la justicia no puede tener protegidos. Porque la verdad no puede negociarse. ¡Y porque la vida de Carlos vale mucho más que cualquier interés político!”, afirmó.

Quiroz aclaró que no busca venganza ni que se condene a alguien sin pruebas. Sin embargo, sostuvo que detener a una persona no significa necesariamente haber esclarecido un asesinato y que, mientras existan responsabilidades pendientes, seguirá habiendo una deuda con las víctimas.

Marcha por la Justicia y la Paz en Uruapan

Petición como esposa y madre

Durante su discurso, la presidenta municipal aclaró que su mensaje a Claudia Sheinbaum no era el de una adversaria política ni el de alguien que buscara confrontar al Gobierno federal por diferencias partidistas.

“Señora presidenta: hoy no le habla una adversaria política. Le habla una mujer que perdió a su esposo. Le habla una madre que quiere que sus hijos crezcan en un país donde defender una causa justa no sea una sentencia de muerte”, manifestó.

También recordó algunas de las frases que solía expresar Carlos Manzo sobre su lucha y los riesgos que implicaba. Entre ellas mencionó: “En una lucha limpia solamente existían tres destinos: la cárcel, la muerte o el éxito”, así como “Patria o muerte”.

“A Carlos le tocó la muerte”, expresó al recordar que su esposo ya no podrá ver crecer a sus hijos, abrazar nuevamente a su madre ni continuar caminando junto a los habitantes de Uruapan. Sin embargo, sostuvo que sus ideales permanecen y que la comunidad conserva el derecho de exigir justicia.

Justicia para todas las víctimas

Grecia Quiroz insistió en que la movilización no debía limitarse al reclamo por el asesinato de Carlos Manzo. Desde la Plaza de los Mártires, extendió su exigencia a las madres buscadoras, las familias de personas desaparecidas, las víctimas de homicidio y feminicidio, así como a comerciantes afectados por extorsiones, campesinos, transportistas, mujeres, niñas, niños y jóvenes.

Al dirigirse a las madres buscadoras, reconoció el trabajo de quienes salen de sus casas con fotografías de sus familiares y recorren hospitales, fosas, caminos y cerros para intentar encontrarlos.

“Las madres buscadoras no deberían estar buscando restos humanos; deberían estar abrazando a sus hijos”, expresó.

La alcaldesa señaló que la justicia no debe depender de qué tan conocida sea una víctima y que todas las personas tienen el mismo derecho a que sus casos sean investigados. También agradeció a quienes viajaron desde otros municipios y estados para participar en la marcha, a la que definió como una movilización ciudadana que no pertenece a ningún partido ni gobierno, sino a las víctimas y a quienes todavía creen en la posibilidad de vivir en paz.

Develan estatua de Carlos Manzo en la Plaza de los Mártires

Mensaje a Carlos Manzo

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Grecia Quiroz se dirigió directamente a su esposo frente a la estatua recién develada. Recordó la ausencia que ha significado su muerte y los momentos en que sus hijos preguntan por él.

“Ha habido días en los que tu ausencia pesa más de lo que las palabras pueden explicar. Días en los que nuestros hijos preguntan por ti”, expresó.

La alcaldesa reconoció que nadie puede devolverle la vida, pero prometió continuar exigiendo que se conozca toda la verdad y que su memoria no sea utilizada para promover el odio, sino para reclamar justicia.

También envió un mensaje a quienes ordenaron el asesinato: “A los que mandaron matar a Carlos, la justicia tarde o temprano les llegará. No tengo duda”.

Al cerrar su intervención, volvió a dirigirse a la presidenta de México y le pidió escuchar a las familias que buscan respuestas. “Como mujer, como madre, como esposa, como ciudadana y con mucho respeto se lo pido: ¡escúchenos! No queremos un país acostumbrado a contar muertos. Queremos un país donde podamos contar oportunidades, sueños cumplidos y familias reunidas”, dijo.

Estatua de Manzo en la Plaza de los Mártires

La estatua de Carlos Manzo fue colocada frente al altar de la ofrenda de Día de Muertos, en el marco de la Fiesta de las Velas en Uruapan. La figura ocupará el espacio donde anteriormente se encontraba la estatua del sombrero, sitio al que habitantes de la región acudían para dejar ofrendas y recordar al exalcalde.

La plaza era uno de los lugares donde los habitantes podían encontrarse con Manzo, quien acostumbraba recorrer la zona y conversar con las personas. Por ello, el monumento se suma a los homenajes que mantienen vivo su recuerdo entre quienes reconocían su cercanía con la comunidad.

A un año del asesinato, la marcha y la develación de la estatua reunieron a familiares, habitantes y representantes de distintos sectores en una misma exigencia: conocer toda la verdad sobre el crimen y que quienes resulten responsables enfrenten a la justicia.