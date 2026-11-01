Tortuga golfina en Sinaloa: así funciona el programa de conservación que recibe apoyo de MAJA Sportswear

MAJA Sportswear y Pronatura Noroeste realizan liberación de tortugas golfinas en Playa Ceuta Foto: Cortesía

La protección de las tortugas marinas requiere mucho más que esfuerzos aislados: necesita recursos, trabajo constante y la colaboración de diferentes sectores. En Sinaloa, una iniciativa impulsada por MAJA Sportswear y Pronatura Noroeste busca contribuir a la conservación de la tortuga golfina mediante actividades de protección, monitoreo y liberación de crías en el Santuario Playa Ceuta, ubicado en el municipio de Elota.

Como parte de esta colaboración, ambas organizaciones realizaron el pasado 22 de octubre de 2026 una jornada de voluntariado corporativo en la que participaron representantes de las dos instituciones, así como integrantes del Ayuntamiento de Elota y de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La actividad incluyó la liberación de crías de tortuga golfina y forma parte de las acciones que buscan fortalecer la protección de esta especie marina y promover la participación de la sociedad en el cuidado de la biodiversidad.

MAJA Sportswear y Pronatura Noroeste realizan liberación de tortugas golfinas en Playa Ceuta Foto: Cortesía

¿Cómo apoya MAJA Sportswear a la conservación de tortugas marinas?

La colaboración se desarrolla a través de Huella MAJA, el programa de responsabilidad ambiental y social de la marca, que desde hace tres años respalda el trabajo de Pronatura Noroeste mediante la iniciativa denominada Aventura Verde.

Este programa tiene un mecanismo de financiamiento vinculado directamente con la compra de determinadas prendas: por cada artículo vendido de color verde, caqui o beige, MAJA Sportswear destina ocho pesos a las labores de protección y liberación de tortugas marinas.

De acuerdo con la información proporcionada por ambas organizaciones, durante 2025 y 2026 se otorgaron un total de un millón 143 mil 488 pesos para esta iniciativa.

Los recursos contribuyen al programa de conservación que Pronatura Noroeste desarrolla en Playa Ceuta, donde se realizan diferentes actividades para proteger a las tortugas marinas y sus espacios de reproducción.

MAJA Sportswear y Pronatura Noroeste realizan liberación de tortugas golfinas en Playa Ceuta Foto: Cortesía

¿Qué actividades se realizan para proteger a la tortuga golfina en Playa Ceuta?

El trabajo de conservación contempla varias acciones que van más allá de la liberación de crías.

Entre las principales actividades se encuentran la protección de nidos, el monitoreo de la tortuga golfina, la liberación de ejemplares recién nacidos y las jornadas de educación ambiental.

Estas labores permiten mantener un trabajo continuo en el santuario y acercar a diferentes sectores de la sociedad a la importancia de proteger la biodiversidad.

La participación de voluntarios también representa una oportunidad para conocer de cerca las actividades de conservación y comprender el papel que tienen las organizaciones, las empresas y las instituciones en el cuidado de los ecosistemas.

MAJA Sportswear y Pronatura Noroeste realizan liberación de tortugas golfinas en Playa Ceuta Foto: Cortesía

MAJA Sportswear y Pronatura Noroeste: una alianza por la biodiversidad

La jornada realizada en Playa Ceuta refleja un modelo de colaboración entre el sector privado, las organizaciones ambientales, las instituciones educativas y las autoridades locales.

Además de MAJA Sportswear y Pronatura Noroeste, la actividad contó con la participación del Ayuntamiento de Elota y la Universidad Autónoma de Sinaloa.

MAJA Sportswear y Pronatura Noroeste realizan liberación de tortugas golfinas en Playa Ceuta Foto: Cortesía

A través de Huella MAJA y Aventura Verde, la marca busca vincular sus actividades comerciales con acciones de responsabilidad ambiental, mientras que Pronatura Noroeste desarrolla el trabajo de conservación en el santuario.

La protección de la tortuga golfina en Sinaloa requiere continuidad y participación. Por ello, iniciativas como esta buscan mantener el apoyo a las labores de monitoreo, protección de nidos y educación ambiental, con el objetivo de contribuir al cuidado de las tortugas marinas y sus hábitats.