Tormenta Negra llega a México este domingo 1 de noviembre: estados con lluvias fuertes y frío por el frente frío 4

Tormenta Negra HOY en México: lluvias intensas, granizo y vientos sacuden estos estados este 23 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta para tres estados de la república por la llamada Tormenta Negra que se pronostica para este domingo 1 de noviembre. La institución dijo que este fenómeno generará tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Por ello, en esta nota te decimos cuáles serán los estados afectados y las posibles afectaciones en carreteras y zonas urbanas.

¿Qué es una Tormenta Negra?

Este concepto proviene de Asia y se refiere a precipitaciones extremadamente fuertes en lapsos cortos. En el contexto mexicano, sirve como etiqueta para alertar sobre sistemas atmosféricos activos que traen consigo granizo, ráfagas de viento y chubascos intensos.

Se trata de una expresión popular que suele emplearse para describir tormentas con nubosidad muy densa, precipitaciones intensas y condiciones severas.

¿Qué estados serán afectados por la tormenta negra en México?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para este domingo, cuatro entidades del noroeste concentrarán las lluvias más importantes, aunque no todas tendrán la misma intensidad. La distribución prevista es la siguiente:

Lluvias muy fuertes, con puntuales intensas

Baja California: principalmente en las regiones norte y centro, con acumulaciones que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros, de acuerdo con reportes del pronóstico difundidos por el SMN.

Lluvias fuertes, con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora: principalmente en el norte y noroeste.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur: principalmente en el norte.

Chihuahua: principalmente en el noroeste.

Además, se esperan intervalos de chubascos, con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Nayarit, Estado de México, Morelos y Puebla se pronostican lluvias aisladas, de entre 0.1 y 5 milímetros.

¿Qué hacer antes de una tormenta intensa?

Las autoridades de Protección Civil recomiendan:

Mantenerse informado a través de los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil.

Revisar el estado del techo, ventanas y desagües de la vivienda.

Preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, linterna, radio, medicamentos y baterías.

Identificar rutas de evacuación si se vive en zonas con riesgo de inundaciones o deslaves.

Evitar dejar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

¿Qué hacer durante una tormenta?