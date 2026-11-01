Puebla desplegará trenes de pavimentación en 4 municipios a partir de noviembre

Trenes de pavimento en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que a partir del 1 de noviembre comenzarán a operar cuatro trenes de pavimentación en Huejotzingo, Chiautla de Tapia, Chignahuapan y Tehuacán, como parte de una estrategia para mejorar los accesos y las vialidades de distintas comunidades.

El despliegue se realizará mediante convenios con los gobiernos municipales y busca facilitar los traslados de las familias, así como el movimiento de mercancías y la conexión con zonas turísticas y productivas. Para ello, la maquinaria atenderá distintos tramos carreteros considerados estratégicos para la movilidad regional.

Obras

En Huejotzingo, la primera intervención se realizará en el bulevar que conecta con la terminal del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán. Posteriormente, los trabajos continuarán en la carretera que comunica con San Martín Texmelucan.

Para la región de la Mixteca, el proyecto contempla mejorar el tramo de Izúcar de Matamoros a Chiautla de Tapia, además de proyectar una nueva ruta hacia el centro vacacional San Carlos.

En Chignahuapan, la maquinaria permitirá intervenir la conexión con Zacatlán, con la intención de fortalecer el corredor gastronómico y turístico que comparten ambos Pueblos Mágicos. La propuesta incluye carreteras de tres carriles, ciclovías y ampliaciones para facilitar el tránsito de habitantes, trabajadores, docentes y visitantes, además del traslado de productos.

Otro de los puntos contemplados es la ruta Tepeaca-Acatzingo, donde también se prevén trabajos para mejorar la circulación.

Cuatro trenes para la capital

Armenta Mier recordó que Puebla cuenta con ocho trenes de pavimentación, de los cuales cuatro se mantienen destinados a los trabajos en la capital del estado.

Para continuar con esas obras, explicó que existe un esquema de colaboración con el Ayuntamiento de Puebla, mediante el cual el gobierno municipal cubrirá la mitad del costo. Una vez firmado el convenio con el presidente municipal, los trabajos podrán retomarse el 1 de noviembre.

El gobernador señaló que, si el acuerdo no se concreta, la maquinaria podrá trasladarse a otras regiones para continuar con las intervenciones previstas en materia de infraestructura.

Meta de 13 mil calles pavimentadas

En cuanto a las obras urbanas, el mandatario informó que durante 2025 se pavimentaron 5 mil calles en la capital poblana. Para 2026, la meta estatal es alcanzar las 13 mil vialidades intervenidas.

También destacó los trabajos del bulevar Universidades, en Tehuacán, y anunció que se atenderán accesos a parques industriales, con prioridad para las zonas que reciben inversiones y concentran actividades productivas.