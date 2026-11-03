Coahuila suma 222 inversiones y 86 mil empleos durante la administración de Manolo Jiménez

Coahuila ha consolidado su posición como uno de los principales referentes industriales de México al atraer 222 inversiones provenientes de 19 países durante la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, las cuales representan una derrama económica cercana a los 200 mil millones de pesos y la generación de 86 mil nuevos empleos.

Estos resultados reflejan el crecimiento económico de la entidad y el interés de empresas nacionales e internacionales por establecerse en su territorio, donde las condiciones de seguridad, infraestructura, conectividad y disponibilidad de mano de obra calificada se han convertido en factores importantes para impulsar nuevos proyectos productivos.

El desarrollo industrial de Coahuila también responde a la coordinación entre el gobierno estatal, la iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, sectores que han participado en la construcción de condiciones favorables para mantener la competitividad y atraer capital extranjero.

Uno de los principales objetivos de la administración estatal es fortalecer la generación de fuentes de trabajo, al considerar que el empleo representa una herramienta fundamental para mejorar las condiciones económicas de las familias y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

Como parte de esta estrategia, el gobierno encabezado por Manolo Jiménez ha impulsado acciones para atender las necesidades de la población y fortalecer la infraestructura necesaria para recibir nuevas compañías, así como para acompañar los planes de expansión de las empresas que ya operan en la entidad.

Entre los factores que toman en cuenta los inversionistas antes de establecerse en una región destacan la ubicación geográfica, la conectividad, los servicios, la seguridad, el estado de derecho, la disponibilidad de trabajadores capacitados y la existencia de proveedores que permitan mantener sus operaciones y cadenas de producción.

En este contexto, Coahuila busca mantener una oferta competitiva que facilite la instalación de nuevas industrias y permita a las compañías ampliar sus capacidades de producción, particularmente en sectores estratégicos para la economía nacional.

La entidad cuenta con una importante plataforma industrial y una trayectoria destacada en la fabricación de vehículos y autopartes, actividades que la han colocado entre los principales productores del país y han fortalecido su participación en los mercados internacionales.

Además, su vocación exportadora representa una ventaja para el desarrollo económico, debido a la presencia de empresas vinculadas con cadenas de suministro internacionales y a la relación comercial que mantienen con otros mercados.

El fortalecimiento de estas actividades también requiere mantener condiciones de seguridad, infraestructura y certidumbre para las compañías, elementos que influyen en sus decisiones de inversión y en la permanencia de sus operaciones a largo plazo.

La llegada de 222 proyectos productivos durante la actual administración representa un avance para la economía estatal, aunque también plantea el reto de continuar generando condiciones que permitan sostener el crecimiento y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional.

Con alrededor de 200 mil millones de pesos en inversiones y 86 mil empleos proyectados, Coahuila busca mantener su posición como uno de los destinos industriales más importantes de México, mediante el fortalecimiento de su infraestructura, la atracción de capital y la coordinación entre los sectores público y privado.