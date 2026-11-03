Tamaulipas se ubica entre los diez estados con menor monto por aclarar ante la ASF

Tamaulipas se colocó entre las diez entidades federativas con menor cantidad de recursos pendientes de aclaración ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de la segunda entrega de los informes de fiscalización correspondientes a la Cuenta Pública 2025, en la que se reportaron observaciones por tres millones 160 mil 916.25 pesos derivadas de nueve auditorías practicadas al gobierno estatal.

Los resultados de la revisión, presentados ante la Cámara de Diputados, ubicaron a la entidad por debajo de otras 22 entidades federativas en cuanto al monto de recursos que requieren aclaraciones, lo que representa uno de los indicadores considerados en la evaluación del ejercicio del gasto federalizado.

De acuerdo con los datos de la fiscalización, los tres millones 160 mil 916.25 pesos observados equivalen aproximadamente al 0.0158 por ciento de una base cercana a los 20 mil millones de pesos de recursos federales. Ante ello, la administración estatal informó que atenderá y solventará las observaciones señaladas por el órgano fiscalizador.

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha señalado que el manejo responsable de las finanzas públicas, la transparencia y el combate a la corrupción son elementos fundamentales para garantizar que los recursos gubernamentales se traduzcan en acciones y proyectos que beneficien a la población.

En esta segunda entrega, las nueve auditorías realizadas al gobierno tamaulipeco derivaron en siete acciones por parte de la ASF: una recomendación, dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y cuatro pliegos de observaciones. Los montos pendientes de aclaración se concentraron en tres revisiones, mientras que no se reportaron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Entre las auditorías con mayores cantidades por aclarar se encuentra la correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), donde se identificaron dos millones 497 mil 282.84 pesos. Esta revisión, registrada con el número 1977, generó dos pliegos de observaciones.

En el caso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), la ASF señaló 362 mil 818.01 pesos pendientes de aclaración. La auditoría 1978 derivó en un pliego de observaciones y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

Por otra parte, la revisión integral de los recursos del gasto federalizado destinados al sector salud registró 300 mil 815.40 pesos por aclarar. Esta auditoría, identificada con el número 1970, también generó un pliego de observaciones.

En conjunto, los dos fondos educativos concentraron dos millones 860 mil 100.85 pesos, mientras que el sector salud representó el resto del monto observado, hasta alcanzar los tres millones 160 mil 916.25 pesos.

La fiscalización también incluyó otros rubros relacionados con el ejercicio de los recursos públicos, como el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, así como las participaciones federales.

También se revisó la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal y la transferencia de subsidios destinados a organismos descentralizados estatales. A nivel nacional, el comparativo de esta entrega reportó diferencias importantes entre las entidades, con montos pendientes de aclaración que alcanzaron hasta 255 millones 660 mil 840.86 pesos.

Con estos resultados, Tamaulipas se mantiene entre los estados con menores cantidades observadas en esta etapa de fiscalización. No obstante, el gobierno estatal deberá atender los señalamientos de la ASF y presentar la documentación necesaria para aclarar y solventar los recursos identificados durante las revisiones.