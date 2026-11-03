Puebla se posiciona como cuarto estado más visitado del país y obtiene cuatro premios turísticos

Puebla se consolidó como el cuarto estado más visitado de México, al registrar 14 millones de visitantes durante 2025 y obtener cuatro reconocimientos en la décima primera edición de los Galardones Ángel del Turismo, ceremonia que por primera ocasión se realizó fuera de la Ciudad de México y tuvo como sede la capital poblana.

Los reconocimientos destacaron proyectos de turismo comunitario, gastronomía y hotelería, además de poner en relieve el trabajo de empresarios, cocineras tradicionales y prestadores de servicios que contribuyen al desarrollo económico de las distintas regiones de la entidad.

Actualmente, Puebla cuenta con 320 experiencias turísticas que integran su riqueza cultural, gastronómica y natural. Esta oferta ha permitido fortalecer su presencia entre los destinos nacionales, incluso sin contar con playas, gracias a sus atractivos históricos, pueblos, espacios naturales y propuestas culinarias.

Durante la ceremonia, el presidente de los Galardones Ángel del Turismo, Fidel Ovando Zavala, destacó la importancia de esta actividad económica por su capacidad para distribuir los beneficios entre miles de familias. Explicó que los premios tienen presencia en 17 países y que en esta edición recibieron 900 postulaciones, de las cuales se seleccionaron 60 nominados y 20 ganadores, cuatro de ellos correspondientes a proyectos poblanos.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, reconoció la participación de quienes integran la cadena de valor del sector, entre ellos hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, transportistas, guías turísticos, mercados y comunidades que ofrecen experiencias a los visitantes.

La funcionaria informó que durante 2025 la entidad recibió 14 millones de visitantes, lo que representó un incremento de cinco por ciento respecto al periodo anterior. Asimismo, la derrama económica alcanzó los 16 mil millones de pesos, equivalente a un crecimiento de 5.6 por ciento.

En cuanto a la actividad hotelera, la ocupación se ubicó en 51.64 por ciento, con una estadía promedio de 1.86 noches. La llegada de turistas registró un aumento de tres por ciento, al contabilizar cinco millones 225 mil personas, mientras que el tráfico de pasajeros en el aeropuerto creció 31 por ciento, con 580 mil nuevos pasajeros.

Entre los proyectos reconocidos se encuentra Cabañas Tzahuinco, ubicado en Huauchinango, que obtuvo el premio en la categoría de Turismo Comunitario y Rural. Su propuesta combina hospedaje, gastronomía y actividades de contacto con la naturaleza, como paseos en kayak, además de impulsar prácticas sustentables y beneficios económicos para las familias de la región.

Otro de los galardones fue para Casa Colibrí, en Cuetzalan, que recibió el reconocimiento a la Mejor Experiencia Gastronómica Mexicana. El establecimiento promueve el consumo de productos locales, salarios justos y oportunidades laborales para cocineras tradicionales, además de incorporar medidas de cuidado ambiental.

El proyecto también destaca por preservar recetas e ingredientes regionales como los quelites, el xocoyoli y el chilayotl, mediante el trabajo de cocineras que mantienen vivos los conocimientos heredados de generaciones anteriores.

Asimismo, el Hotel Banyan Tree Puebla fue distinguido en la categoría de Mejor Hotel, por la calidad de sus servicios y su contribución a la oferta de hospedaje de la entidad.

Estos reconocimientos llegan mientras Puebla se prepara para ser sede del Tianguis Turístico 2027, evento con el que buscará fortalecer su proyección nacional e internacional, atraer visitantes y ampliar las oportunidades económicas para las comunidades que dependen de esta actividad.