Acuerdan reanudar exportación de aguacate michoacano tras tres semanas de paro

Después de tres semanas de suspensión de actividades, productores de aguacate de Michoacán alcanzaron un acuerdo con empresas empacadoras y trabajadores del sector para reanudar el corte y la exportación del fruto hacia diferentes mercados internacionales, incluido Estados Unidos.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, informó que el acuerdo se logró la noche del martes, después de varias reuniones entre los representantes del sector. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que las actividades de agroexportación se restablecerán este jueves 5 de noviembre.

El conflicto comenzó el pasado 23 de octubre, cuando pequeños productores de Michoacán suspendieron el corte de aguacate y realizaron movilizaciones para exigir mejores condiciones de comercialización y un precio justo por su producto.

La principal inconformidad fue la caída del precio del kilogramo de aguacate, que llegó a venderse entre 13 y 20 pesos, cantidad que, de acuerdo con los agricultores, no era suficiente para cubrir los gastos de producción y el trabajo realizado en las huertas.

Ante esta situación, los productores solicitaron la intervención de las autoridades para encontrar alternativas que permitieran mejorar los ingresos de las familias que dependen de esta actividad.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que uno de los factores que provocaron la disminución del precio fue el aumento de la competencia internacional, debido a que otros países incrementaron su producción y comenzaron a ofrecer mayores cantidades de aguacate en los mercados extranjeros.

La mandataria señaló que su gobierno mantiene conversaciones con productores, cortadores, empresas exportadoras y autoridades de Estados Unidos para buscar mecanismos que permitan mantener las ventas internacionales y mejorar las condiciones de comercialización.

Por otra parte, durante las negociaciones también surgieron preocupaciones relacionadas con la sanidad del producto, luego de que se reportara la detección del barrenador del hueso del aguacate en cargamentos procedentes de otras entidades.

Ante estos hechos, se reportó la destrucción de aproximadamente 52 toneladas de fruta por posibles riesgos fitosanitarios. Sin embargo, la secretaria Columba López aseguró que no existe una plaga de este tipo en las huertas de Michoacán y que se mantienen las revisiones correspondientes para proteger la producción.

La funcionaria explicó que las autoridades realizan inspecciones y mantienen mecanismos de vigilancia para garantizar que el aguacate cumpla con los requisitos sanitarios necesarios para su comercialización.

Michoacán es uno de los principales productores de aguacate en el mundo y concentra aproximadamente 75 por ciento de la producción nacional. Durante la última temporada, la entidad exportó un millón 250 mil toneladas a Estados Unidos y otras 211 mil toneladas a diferentes países.

Con la reanudación de las actividades, se busca recuperar el movimiento comercial, permitir que los productores vuelvan a trabajar en sus huertas y normalizar los envíos hacia los mercados internacionales.

Aunque el acuerdo permitirá retomar las exportaciones, el tema de los precios continúa siendo uno de los principales retos para el sector, por lo que las autoridades federales señalaron que mantendrán el diálogo con los integrantes de la cadena productiva.