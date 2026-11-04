Proyectan parque eólico de 500 millones de dólares y nuevos empleos para Sabinas, Coahuila

El municipio de Sabinas, Coahuila, podría recibir una inversión aproximada de 500 millones de dólares con la construcción de un parque eólico que se proyecta instalar en los límites de Sabinas y Villa Unión, proyecto que también contempla la generación de nuevos empleos para los habitantes de la región.

El alcalde José Feliciano Díaz, conocido como “Chano” Díaz, informó que una empresa presentó recientemente la propuesta para desarrollar este proyecto, el cual forma parte de un paquete de inversiones y obras que buscan impulsar el crecimiento económico del municipio.

En entrevista, el presidente municipal explicó que ya sostuvo reuniones con integrantes del Cabildo y representantes de la compañía para revisar los detalles de la propuesta. Además, adelantó que durante esta semana o la próxima podrían realizarse nuevos encuentros para avanzar en las gestiones.

De acuerdo con el edil, uno de los principales beneficios será la generación de empleos, principalmente durante la etapa de construcción del parque eólico, que podría comenzar durante 2027.

Se estima que los trabajos tengan un periodo de mayor actividad de entre un año y un año y medio, tiempo durante el cual la empresa necesitará contratar a una cantidad importante de trabajadores para desarrollar las diferentes actividades relacionadas con la instalación de los equipos.

El alcalde también explicó que, una vez terminada la construcción, la compañía contempla mantener entre 40 y 60 empleos permanentes en sus oficinas, las cuales estarán ubicadas en Sabinas.

Aunque los generadores de energía estarán instalados en la zona limítrofe entre Sabinas y Villa Unión, la decisión de establecer las oficinas en el municipio permitirá que parte de las actividades administrativas y laborales permanezcan en esta localidad.

Díaz señaló que se trata de una empresa vinculada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y destacó que el proyecto representa una oportunidad para atraer inversiones y ampliar las opciones de trabajo para la población.

Además del parque eólico, el presidente municipal adelantó que antes de presentar su próximo Informe de Gobierno dará a conocer un paquete de obras para Sabinas, con el propósito de fortalecer los servicios y mejorar la infraestructura del municipio.

Aunque todavía no se dieron a conocer todos los detalles de estos proyectos, el edil aseguró que se trabaja en diferentes propuestas para impulsar el desarrollo de la localidad.

La instalación del parque eólico también representa una apuesta por la generación de energía mediante el aprovechamiento del viento, una alternativa que utiliza aerogeneradores para producir electricidad.

Por el momento, las autoridades municipales y la empresa continuarán con las reuniones para avanzar en la planeación y definir los siguientes pasos para concretar la inversión.

Con este proyecto, Sabinas busca atraer nuevas oportunidades económicas, generar fuentes de empleo y fortalecer su actividad productiva, mientras se prepara para recibir nuevas inversiones durante los próximos años.