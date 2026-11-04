Implementan códigos QR en escuelas de Colima para avisar a padres sobre llegada y salida de alumnos

Algunas escuelas del estado de Colima comenzaron a implementar un sistema de registro mediante códigos QR para informar a madres y padres de familia sobre la llegada y salida de sus hijos de los planteles educativos, con el propósito de mantener una mayor comunicación y seguimiento de los estudiantes.

El secretario de Educación y Cultura de Colima, Adolfo Núñez González, explicó que esta medida surgió de la iniciativa de directores y docentes que cuentan con conocimientos en sistemas tecnológicos y que buscaron una alternativa para mantener informadas a las familias.

De acuerdo con el funcionario, el mecanismo consiste en que los alumnos utilicen su teléfono celular para acercarlo a un dispositivo y registrar un código QR al momento de ingresar a la escuela. Una vez realizado este procedimiento, se envía un mensaje a sus familiares para confirmar que llegaron al plantel.

El mismo proceso se realiza cuando los estudiantes terminan sus actividades escolares y se retiran de las instalaciones, por lo que sus padres reciben otra notificación con información sobre la hora de salida.

Núñez González señaló que este tipo de herramientas permite a las familias tener información sobre los movimientos de sus hijos durante el horario escolar y conocer si llegaron a clases o si ya abandonaron las instalaciones.

Además, explicó que las notificaciones pueden servir para identificar situaciones en las que los estudiantes tardan más de lo habitual en regresar a sus hogares. En esos casos, los padres pueden comunicarse con ellos para conocer qué ocurrió durante el trayecto.

Como ejemplo, mencionó que algunos alumnos pueden detenerse en una papelería o comprar algún alimento antes de regresar a casa, por lo que el aviso de salida permite a sus familiares tener una referencia sobre el momento en que dejaron la escuela.

El secretario reconoció el trabajo de las instituciones educativas que han desarrollado e incorporado este mecanismo, al considerar que son iniciativas que aprovechan los conocimientos del personal docente y directivo para atender necesidades de la comunidad escolar.

Asimismo, manifestó su interés en que más planteles puedan adoptar este tipo de herramientas tecnológicas, debido a que facilitan la comunicación entre las escuelas y las familias.

Sin embargo, aclaró que la implementación de los códigos QR no forma parte de un programa oficial impulsado directamente por la Secretaría de Educación y Cultura, sino que se trata de una iniciativa que nació de la organización interna de algunas escuelas.

Por ello, cada comunidad educativa ha desarrollado sus propios mecanismos de acuerdo con sus posibilidades y los conocimientos tecnológicos de sus integrantes.

La incorporación de estas herramientas representa una alternativa para mantener informados a los padres de familia sobre los horarios de ingreso y salida de sus hijos, además de aprovechar la tecnología en las actividades cotidianas de los centros educativos.