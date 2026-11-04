Puebla alcanza producción agrícola y pecuaria de 84 mil millones de pesos

El estado de Puebla alcanzó un valor de producción agrícola y pecuaria de 84 mil millones de pesos, cifra que supera la meta de 80 mil millones que se tenía proyectada para 2030, informó el gobierno estatal durante la entrega de apoyos al campo.

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que estos resultados forman parte de una estrategia para modernizar las actividades agrícolas, mejorar los ingresos de las familias campesinas y aprovechar la tecnología para aumentar la producción.

Durante un evento realizado en San Jerónimo Tecuanipan, donde se entregaron mil 400 apoyos de diferentes programas, el mandatario explicó que su administración busca que los beneficios lleguen directamente a las personas que trabajan la tierra y no se queden en manos de intermediarios.

Indicó que los equipos agrícolas adquiridos por el gobierno son propiedad del pueblo, por lo que los servicios de operación, combustible y mantenimiento son cubiertos por el estado. De esta manera, los productores pueden utilizar la maquinaria sin tener que realizar gastos adicionales por estos conceptos.

Armenta Mier recordó que al inicio de su administración Puebla tenía más de 780 mil hectáreas sin sembrar, principalmente por la falta de recursos y condiciones para trabajar los terrenos.

Ante esta situación, durante el primer año de gobierno se adquirieron 800 equipos agrícolas, con los que se logró incorporar 50 mil hectáreas a la producción. Posteriormente, el equipamiento aumentó a mil 800 unidades, entre tractores, sembradoras y drones, lo que permitió alcanzar las 200 mil hectáreas cultivadas.

La meta para 2027 es contar con 2 mil 500 equipos y ampliar la superficie sembrada a 400 mil hectáreas. Para conseguirlo, se ofrecerán servicios gratuitos de barbecho, rastreo, surcado y preparación de terrenos, con el objetivo de reducir los costos que enfrentan las familias productoras.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, informó que el valor de la producción agrícola y pecuaria llegó a los 84 mil millones de pesos. Explicó que este resultado se relaciona con el uso de tecnología y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

El gobernador también señaló que el objetivo no es solamente producir más alimentos, sino buscar alternativas para procesarlos y comercializarlos, de manera que las ganancias puedan beneficiar a quienes los cultivan. Entre los proyectos mencionó el impulso a las cadenas de valor del café, jitomate y diferentes frutas.

En la microrregión de San Jerónimo Tecuanipan se entregaron apoyos por más de 11 millones 364 mil pesos. Los beneficios incluyeron insumos agrícolas, maquinaria, equipamiento, apoyos pecuarios y acuícolas, proyectos productivos y molinos para mujeres emprendedoras.

Además, como parte del Programa de Reforestación 2026, se distribuyeron 2 mil 700 plantas de ocote para contribuir al cuidado del medio ambiente.

El presidente municipal, Máximo Aponte Téllez, reconoció que estos apoyos representan una ayuda para las actividades del campo y la economía de las familias de la región.

Entre los beneficiarios, Óscar Jaimes Chávez, productor de San Félix Almazán, agradeció la entrega de siete bultos de fertilizante, cuyo valor estimó en aproximadamente 5 mil 800 pesos. Mientras que Juan Romero Jiménez, productor de San Félix Hidalgo, Atlixco, explicó que el fertilizante le permitirá continuar con sus cultivos de flores, cebolla y cilantro.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca incrementar la producción, reducir los gastos de los campesinos y fortalecer el abastecimiento de alimentos en Puebla.