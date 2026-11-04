Llama Gino Segura a fortalecer los 217 comités secciones de Morena en Playa del Carmen y atender sus necesidades

Llama Gino Segura a fortalecer los 217 comités secciones de Morena en Playa del Carmen

Con el objetivo de fortalecer la organización territorial de Morena y mantener el contacto directo con la militancia, Gino Segura, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, encabezó una Asamblea de Comités Seccionales en Playa del Carmen, con la participación de integrantes de la estructura y militantes del movimiento.

Durante el encuentro, realizado en el Poliforum, destacó que esta reunión forma parte del compromiso de recorrer las mil 151 secciones electorales del estado, escuchar a la militancia y conocer las necesidades de cada comunidad.

Gino Segura presentó cinco tareas planteadas por la presidenta del Comité Nacional de Morena, Ariadna Montiel para fortalecer el trabajo de los comités: organizar la distribución del periódico Regeneración; dar seguimiento a las conferencias y acuerdos nacionales de Morena; compartir información sobre los avances de la transformación; y mantener actualizado el diagnóstico de las necesidades de cada sección.

También señaló que la organización debe partir de escuchar las preocupaciones de las familias. “Vine aquí a escuchar sus preocupaciones y darles seguimiento, esta no es una asamblea más; es la asamblea con la presencia de todos los comités secciónales de Playa del Carmen”, expresó.

Asimismo, propuso que cada comité tenga tareas definidas, responsables y fechas de cumplimiento, además de reuniones periódicas para revisar los avances. “Hoy nos toca defender todos los logros que hemos tenido en estos ocho años. El trabajo de Andrés Manuel López Obrador fue de décadas. La gran transformación de la política social es que los programas sociales son universales”.

Acompañado por el coordinador distrital, Jonathan Daniel Arias González, y los 217 comités secciónales de Playa del Carmen, Gino Segura llamó a las y los integrantes de estos comités del municipio a no bajar la guardia, y a seguir siendo soldados de la transformación.

Por ello, “les convocó a continuar con la distribución del periódico Regeneración, a seguir las conferencias de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y de la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Ariadna Montiel, pues los argumentos, basados en datos reales deben ser la herramienta más poderosa para combatir la desinformación”, reiteró.