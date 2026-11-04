Gustavo García Bello va por la Coordinación Municipal de Morena en Zihuatanejo

Gustavo García Bello fue presidente municipal de Zihuatanejo en el periodo de 2015 - 2018

Gustavo García Bello, expresidente municipal de Zihuatanejo de Azueta durante el periodo 2015-2018, confirmó su participación en el proceso interno de Morena por la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del movimiento rumbo a 2027.

El pasado 19 de octubre, García Bello anunció su registro durante una conferencia de prensa, acompañado por militantes y simpatizantes del movimiento, donde presentó una propuesta de trabajo enfocada en la organización territorial, el diálogo permanente con la ciudadanía y la construcción de acuerdos entre los distintos liderazgos políticos y sociales del municipio.

Su incorporación al proceso interno ocurre en medio de distintas mediciones de opinión pública que han evaluado las preferencias ciudadanas sobre los perfiles de Morena rumbo a las elecciones municipales de 2027.

García Bello aseguró que su prioridad es contribuir a la unidad del movimiento, fortalecer la organización desde las bases y mantener un diálogo abierto con los distintos sectores de la sociedad.

El exalcalde reconoció la importancia de construir acuerdos entre los diversos aspirantes y liderazgos de Morena, privilegiando el fortalecimiento del proyecto político por encima de las aspiraciones individuales.

El proceso de organización municipal se desarrolla en el contexto de la nueva etapa de la Cuarta Transformación, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya administración impulsa una agenda de bienestar social, ampliación de derechos y defensa de la soberanía nacional.

En el ámbito partidista, García Bello reconoció el trabajo de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, así como el liderazgo de Beatriz Mojica Morga en Guerrero, reiterando su disposición para sumar esfuerzos y fortalecer la organización del movimiento en Zihuatanejo.

Propuestas de García Bello

Como parte de sus propuestas, planteó impulsar la integración y el fortalecimiento de comités vecinales, colonia por colonia y comunidad por comunidad, con el propósito de abrir espacios de diálogo, conocer de primera mano las necesidades de la población y promover la participación de las bases.

Asimismo, propuso ampliar el trabajo sectorial mediante el acercamiento con comerciantes, transportistas, profesionistas, organizaciones sociales y distintos sectores del municipio, además de consolidar una estructura territorial organizada y capacitada para contribuir a la defensa del voto y al respeto de la voluntad ciudadana.

Trayectoria

Sobre su trayectoria, Gustavo García Bello es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y maestro en Administración y Políticas Públicas. Cuenta con una amplia experiencia en el ejercicio profesional del derecho, particularmente en las materias civil, penal, mercantil, familiar, administrativa y agraria.

En el servicio público, se ha desempeñado como secretario general del Ayuntamiento de Petatlán, delegado regional de Transportes del Gobierno de Guerrero, director general del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (FIBAZI) y administrador fiscal de Zihuatanejo de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero.

Entre 2015 y 2018 encabezó el Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta como presidente municipal constitucional, responsabilidad que forma parte de su experiencia en la administración pública y en la atención de los asuntos municipales.

Su trayectoria política está vinculada a los movimientos de izquierda desde su etapa universitaria en la Universidad Autónoma de Guerrero. De acuerdo con su semblanza, ha acompañado el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador desde 1997 y ha participado en distintos procesos políticos y electorales.

Respecto a la definición de la Coordinación Municipal, García Bello manifestó su confianza en los procedimientos internos de Morena y reiteró la importancia de mantener un proceso respetuoso, participativo y enfocado en la construcción de acuerdos.

Con su registro, Gustavo García Bello participa formalmente en el proceso interno de Morena en Zihuatanejo, en un escenario marcado por las mediciones de opinión, la participación de diversos aspirantes y el llamado a fortalecer la organización territorial del movimiento de cara a 2027.