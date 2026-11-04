Asesinan a regidor de Morena en Cuernavaca; había denunciado amenazas en su contra

Lugar del asesinato del regidor de Morena en Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos (Margarito Pérez Retana)

Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Cuernavaca, fue asesinado la tarde de este miércoles durante un ataque directo registrado en la localidad de Acapatzingo, en Morelos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado confirmó de manera preliminar el fallecimiento del regidor y precisó que mantiene un operativo de seguridad en la zona, en coordinación con las autoridades competentes, mientras se realizan diligencias para esclarecer los hechos.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 4 de noviembre, en donde perdió la vida el regidor del Ayuntamiento de Cuernavacam Gabriel Rivas Ríos”, manifestó la dependencia en un comunicado.

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó los hechos y aseguró que instruyó a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una “estrecha coordinación” para esclarecer los hechos.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y compañero de movimiento, Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca, expreso mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, comentó la mandataria en una publicación en su cuenta de X.

El ataque ocurrió tras haberse revelado que el funcionario ya había denunciado amenazas previas en su contra, un antecedente que integrará las principales líneas de investigación para esclarecer los hechos.