Zacatecas alista El Buen Fin 2026 para impulsar el comercio y la economía local

Con la finalidad de impulsar el comercio local y fortalecer la economía de las familias y empresas, el Gobierno de Zacatecas y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canacozac) anunciaron la realización de la edición 2026 de El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Durante la presentación de esta campaña, el secretario de Economía estatal, Jorge Miranda Castro, explicó que esta iniciativa representa una oportunidad para incrementar las ventas de los establecimientos comerciales y generar mayores beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas.

El funcionario señaló que el gobierno encabezado por David Monreal Ávila mantiene una coordinación con el sector empresarial para fortalecer los negocios establecidos y promover el consumo de productos y servicios elaborados en Zacatecas.

Asimismo, hizo un llamado a la población para realizar sus compras en establecimientos locales, al considerar que el dinero que se gasta en estos negocios ayuda a mantener empleos, fortalecer a las empresas y generar movimiento económico dentro del estado.

Por su parte, la presidenta de Canacozac, Gloria Alicia Hernández Terrones, destacó la importancia de la participación de los comerciantes en esta campaña, debido a que representa una oportunidad para atraer nuevos clientes y ofrecer promociones a las familias.

También invitó a los negocios zacatecanos a incorporarse a El Buen Fin y a los consumidores a realizar sus compras en establecimientos formales, donde podrán encontrar descuentos y diferentes ofertas durante los cinco días de actividades.

Como antecedente, durante la edición de 2025 se reportaron más de 6 mil 300 empresas formalmente registradas en Zacatecas, mientras que se estimó la participación de aproximadamente 23 mil negocios locales y más de 150 mil consumidores.

Para este año, las expectativas a nivel nacional también son importantes. De acuerdo con las proyecciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), se espera una derrama económica de 235 mil millones de pesos, lo que representaría un crecimiento de 7.3 por ciento en comparación con el año anterior.

Además, se contempla la participación de aproximadamente 200 mil establecimientos comerciales en todo el país.

Entre las novedades de esta edición se encuentra la aplicación oficial de El Buen Fin, mediante la cual los consumidores podrán localizar los establecimientos participantes y consultar las promociones disponibles.

Otra de las actividades será el sorteo organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que contará con una bolsa de premios de 500 millones de pesos. De esta cantidad, 400 millones estarán destinados a los consumidores y 100 millones a los comercios participantes.

En Zacatecas, las autoridades estatales y Canacozac trabajarán en la difusión de la campaña, el registro de establecimientos, la coordinación con los municipios y la promoción de productos elaborados en la entidad.

También se buscará aprovechar las herramientas digitales para que los negocios puedan ampliar su alcance y mejorar sus oportunidades de venta.

Finalmente, el Gobierno de Zacatecas reiteró la invitación a las familias y comerciantes para participar en esta edición, realizar compras responsables y apoyar a los establecimientos locales.