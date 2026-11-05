Coahuila refuerza coordinación de seguridad ante temporada decembrina

El Gobierno de Coahuila reforzará las estrategias de seguridad en las distintas regiones del estado ante la llegada de las fiestas decembrinas, con la implementación de operativos especiales y acciones de prevención para mantener el orden y proteger a las familias.

Durante la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron los resultados de los operativos recientes y acordaron mantener el trabajo coordinado entre las instituciones encargadas de la seguridad.

El mandatario estatal señaló que estas reuniones permiten revisar las estrategias, establecer objetivos y ajustar los operativos para responder a las necesidades de la población.

En el encuentro se informó que los dispositivos de seguridad implementados durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, así como en el Rodeo Saltillo, concluyeron con saldo blanco, es decir, sin incidentes de gravedad.

Asimismo, se anunció que ya se preparan los operativos para las fiestas decembrinas y el programa Bienvenido Paisano, dirigido a brindar atención y seguridad a los mexicanos que regresan al país durante esta temporada. Estas acciones comenzarán a finales de noviembre y se mantendrán hasta los primeros días de enero de 2027.

Uno de los puntos destacados de la reunión fue el balance de los trabajos de seguridad realizados durante 2026. De acuerdo con las autoridades, en lo que va del año se han llevado a cabo 653 cateos en diferentes municipios de Coahuila.

Como resultado de estos operativos, se reportó el aseguramiento de más de una tonelada de narcóticos, 233 armas de fuego y 292 inmuebles. Además, se informó sobre la detención de más de 388 personas relacionadas con estas acciones.

Jiménez Salinas pidió fortalecer las estrategias de prevención y proximidad social, principalmente entre niñas, niños y jóvenes. Para ello, señaló que el programa Vive Libre, Sin Drogas ampliará sus actividades en todas las regiones del estado, con el propósito de llegar a más adolescentes y prevenir el consumo de sustancias.

Otro de los temas abordados fue la seguridad vial en la carretera 57, específicamente en el tramo conocido como Los Chorros, donde participaron representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

En esta vialidad se trabaja en tres aspectos: prevenir accidentes, mejorar los protocolos de respuesta inmediata ante emergencias y retomar la gestión del proyecto de rectificación del tramo, considerado una alternativa para atender los problemas de seguridad en la zona.

Finalmente, el gobernador dio la bienvenida al general Miguel Ángel Aguirre, comandante de la XI Región Militar, quien se incorporó a los trabajos de la mesa de coordinación.

El mandatario agradeció la participación de las instituciones y llamó a mantener la colaboración entre autoridades estatales, federales y militares para conservar la seguridad en Coahuila y garantizar condiciones de tranquilidad para sus habitantes.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca mantener los resultados en materia de seguridad y fortalecer la prevención durante los últimos meses de 2026.