Dengue cobra otra vida en Baja California Sur; Comondú enfrenta brote de contagios

El dengue continúa encendiendo las alertas sanitarias en Baja California Sur, donde se reportó otro fallecimiento relacionado con esta enfermedad, mientras el municipio de Comondú enfrenta un incremento de contagios que preocupa a las autoridades y habitantes de la región.

El aumento de casos ha colocado a Comondú entre los municipios más afectados de la entidad, por lo que se han intensificado los llamados a reforzar las medidas de prevención y evitar la reproducción del mosquito transmisor.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el municipio ha registrado fallecimientos relacionados con complicaciones del dengue, situación que ha generado preocupación entre la población, principalmente por el crecimiento de pacientes que requieren atención médica.

Las cifras epidemiológicas más recientes, correspondientes a la semana 43 de 2026, reportaron un total de 536 casos confirmados de dengue en Baja California Sur. De estos, 225 corresponden a Los Cabos y 183 a Comondú, municipios que concentran la mayor cantidad de contagios.

Además, los reportes señalan que Comondú acumula dos defunciones, mientras que Los Cabos registra tres, con lo que el estado suma cinco fallecimientos relacionados con esta enfermedad.

El panorama representa un desafío para las autoridades sanitarias, debido a que las lluvias registradas durante los últimos meses han favorecido la acumulación de agua en patios, terrenos y recipientes, condiciones que permiten la reproducción del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir el virus.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud de Baja California Sur ha reforzado las acciones de fumigación, nebulización y control larvario, principalmente en las zonas donde se concentra el mayor número de pacientes. La dependencia también ha trabajado en coordinación con autoridades federales para ampliar las brigadas de salud, incorporar unidades de fumigación y distribuir insecticidas adicionales para combatir al mosquito.

Entre las medidas implementadas se encuentran las visitas domiciliarias para identificar posibles criaderos, así como revisiones en establecimientos y espacios donde puede acumularse agua. Por su parte, las autoridades sanitarias han solicitado la colaboración de la ciudadanía para mantener limpios sus hogares y evitar dejar recipientes, llantas, cubetas o cualquier objeto que pueda almacenar agua de lluvia.

También recomendaron aplicar la estrategia conocida como lava, tapa, voltea y tira, que consiste en lavar los recipientes donde se guarda agua, mantenerlos cubiertos, voltear los objetos que no se utilizan y desechar aquellos que puedan convertirse en criaderos.

El dengue puede provocar fiebre, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolor muscular y malestar general. Sin embargo, cuando aparecen síntomas como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o debilidad extrema, es necesario acudir inmediatamente a recibir atención médica. Las autoridades recordaron que no se debe recurrir a la automedicación, ya que algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de complicaciones.

Mientras continúan las acciones de fumigación y vigilancia epidemiológica, Comondú permanece como uno de los principales focos de atención sanitaria en Baja California Sur, ante la necesidad de contener los contagios y evitar nuevos fallecimientos.