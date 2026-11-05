Guanajuato consulta a mujeres indígenas y afromexicanas para fortalecer sus derechos

Con la participación de mujeres indígenas y afromexicanas, el Gobierno de Guanajuato inició una serie de Foros de Consulta para conocer las necesidades, experiencias y propuestas de estas comunidades, con el propósito de incorporarlas en la elaboración de políticas públicas y fortalecer sus derechos.

A través de la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Derechos Humanos, las autoridades estatales pusieron en marcha estos encuentros en distintos municipios, donde se busca escuchar directamente a las habitantes de pueblos originarios y comunidades afromexicanas.

En las primeras jornadas, realizadas en Valle de Santiago, Villagrán, Tierra Blanca y Victoria, participaron 92 personas, de las cuales 90 fueron mujeres y dos hombres, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos sobre las condiciones que enfrentan en sus comunidades.

La iniciativa tiene como objetivo generar espacios de diálogo en los que las participantes puedan expresar sus inquietudes y plantear propuestas relacionadas con sus derechos, autonomía, seguridad y desarrollo comunitario.

Los trabajos son coordinados por la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres y la Subsecretaría de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Personas Afromexicanas de la Secretaría de Derechos Humanos.

De acuerdo con las dependencias, estos foros buscan establecer una comunicación directa con las participantes, respetando sus costumbres, diversidad cultural y lingüística, además de evitar prácticas que puedan generar discriminación o revictimización. La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, señaló que las mujeres indígenas y afromexicanas tienen un papel importante en la conservación de la historia, identidad y conocimientos de sus comunidades.

Indicó que estos encuentros no deben considerarse únicamente como un trámite administrativo, sino como una oportunidad para escuchar sus propuestas y utilizarlas como guía en las acciones del gobierno estatal.

También destacó que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo considera importante mantener un acercamiento directo con las mujeres, reconocer sus costumbres y tomar en cuenta sus opiniones para impulsar mejores condiciones de vida.

Los foros se desarrollan en dos etapas. La primera consiste en el diálogo y exploración, donde se identifican las experiencias, fortalezas y principales necesidades de cada comunidad. La segunda corresponde a la devolución y validación, en la que las propias participantes revisan la información recopilada, realizan observaciones y aprueban las propuestas que serán consideradas para los siguientes trabajos.

Las autoridades informaron que las consultas continuarán en los municipios de Salvatierra, Comonfort y Dolores Hidalgo, con la intención de ampliar la participación y conocer las diferentes realidades de las comunidades indígenas y afromexicanas de Guanajuato.

Con estas actividades, el Gobierno estatal busca incorporar las opiniones de las mujeres en las decisiones públicas y desarrollar acciones relacionadas con la igualdad, la seguridad y el respeto a sus derechos, tomando en cuenta las condiciones particulares de cada región.