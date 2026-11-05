Fiscalía de Morelos no descarta citar a integrantes del Cabildo de Cuernavaca por asesinato del regidor Gabriel Rivas

Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar

La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos y llevar ante la justicia a los responsables, informó el titular de la institución, Fernando Blumenkron Escobar.

El fiscal señaló que, como parte de las indagatorias, no se descarta citar a comparecer a integrantes del Cabildo de Cuernavaca, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y otros funcionarios con quienes el regidor habría sostenido reuniones momentos antes de ser agredido.

En entrevista con representantes de medios de comunicación, Blumenkron Escobar explicó que estas posibles comparecencias forman parte del plan de investigación diseñado por el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del crimen.

“Dentro del plan de investigación que hemos estructurado para investigar estos hechos, no descartamos la comparecencia de ningún integrante del Cabildo de Cuernavaca; es una de las líneas de investigación que ya iniciamos y se va a realizar de manera oportuna”, afirmó.

Asimismo, adelantó que directivos de un desarrollo residencial también podrían ser llamados a declarar, con el propósito de aportar información que permita establecer posibles vínculos o antecedentes relacionados con el homicidio.

El titular de la Fiscalía reiteró que ninguna línea será descartada y que las investigaciones contemplan revisar las actividades y reuniones que sostuvo Rivas Ríos antes de su asesinato.

Para ello, se incorporarán al expediente sus intervenciones y participaciones durante las sesiones del Cabildo, así como documentación relacionada con su desempeño como funcionario público y su trayectoria como activista social.

Blumenkron Escobar sostuvo que el objetivo es reunir todos los elementos necesarios para esclarecer el móvil del crimen, identificar a quienes participaron en los hechos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

La Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes y determinará oportunamente qué personas deberán comparecer para contribuir al esclarecimiento del asesinato.