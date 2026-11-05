Tamaulipas instala cabinas de comunicación gratuita en 12 municipios para reducir brecha digital

Tamaulipas concluyó la instalación de 12 cabinas de comunicación en igual número de municipios, como parte de la estrategia Tamaulipas Te Conecta, con la que busca facilitar el contacto entre familias, reducir las dificultades de conectividad y acercar los servicios gubernamentales a las comunidades.

A través de la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital, el programa busca beneficiar principalmente a habitantes de localidades donde el acceso a internet y otros medios de comunicación puede ser limitado.

El secretario de Innovación e Inteligencia Digital, Edwin Tuexi Amaro, informó que estos espacios permitirán a la población realizar llamadas gratuitas a México, Estados Unidos y Canadá, además de comunicarse con sus familiares que viven en otras partes del país o en el extranjero.

Explicó que las cabinas también funcionan como puntos de atención ciudadana, ya que cuentan con acceso al número 070 Contacto Ciudadano, mediante el cual las personas pueden consultar información sobre trámites, servicios y gestiones disponibles en las dependencias del Gobierno estatal.

La instalación comenzó el pasado 26 de agosto en el municipio de Palmillas, donde se inauguró la primera cabina con la participación del funcionario estatal y de la alcaldesa Sindy Paoleth Monita Ramírez.

Posteriormente, el programa llegó a Cruillas, Burgos, Méndez, San Carlos, San Nicolás y Ocampo. También se instalaron equipos en Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y Villagrán.

Las últimas cabinas se colocaron en Miquihuana y Bustamante, con lo que se completaron los 12 municipios contemplados en la primera etapa de la estrategia.

De acuerdo con las autoridades, el proyecto busca que las personas tengan un espacio accesible para mantenerse comunicadas sin tener que realizar gastos por llamadas telefónicas internacionales, además de contar con una alternativa para obtener orientación sobre los servicios públicos.

El funcionario estatal señaló que estas herramientas representan una opción para acercar la tecnología a las comunidades que enfrentan mayores dificultades de conectividad, pues permiten reunir en un mismo lugar servicios de comunicación y atención gubernamental.

Asimismo, destacó que el programa no solamente busca instalar infraestructura tecnológica, sino también contribuir a que las familias mantengan contacto con sus seres queridos, especialmente con quienes radican en Estados Unidos y Canadá.

La estrategia Tamaulipas Te Conecta forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno estatal para reducir las brechas digitales y facilitar el acceso de la población a las herramientas tecnológicas.

Con la conclusión de las instalaciones, las autoridades estatales señalaron que se cumple la meta inicial de llevar estas cabinas a los 12 municipios seleccionados, con la intención de acercar oportunidades de comunicación y atención pública a más habitantes.

El Gobierno de Tamaulipas busca que este tipo de proyectos permita mejorar la comunicación entre las comunidades y las instituciones, así como facilitar que las personas puedan realizar consultas y conocer los servicios disponibles sin necesidad de trasladarse a otras localidades.