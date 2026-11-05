Torres Piña respalda revisión de contratos del INE; pide fortalecer transparencia y fiscalización

Torres Piña respalda revisión de contratos del INE

El coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, Carlos Torres Piña, respaldó la revisión de los contratos relacionados con la fabricación de materiales electorales y consideró que este proceso representa una oportunidad para fortalecer la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras la información presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, el dirigente señaló que es pertinente revisar los antecedentes de las contrataciones realizadas durante distintas administraciones del organismo electoral, así como de los institutos electorales estatales.

Torres Piña sostuvo que estas revisiones deben realizarse mediante los procedimientos institucionales correspondientes, particularmente a través de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de las autoridades responsables de investigar posibles irregularidades.

“La transparencia es una condición indispensable para la confianza pública. Coincidimos en la necesidad de revisar los contratos, conocer sus antecedentes y permitir que las autoridades competentes determinen lo que corresponda”, expresó.

Asimismo, consideró necesario evaluar los lineamientos de contratación y los requisitos establecidos para la participación de proveedores, con el propósito de ampliar la competencia y garantizar mejores condiciones en el ejercicio de los recursos públicos.

El coordinador estatal subrayó que el proceso de revisión debe respetar la autonomía constitucional del INE y evitar que los cuestionamientos administrativos se traduzcan en dudas sobre la organización de los procesos electorales.

“Fortalecer las instituciones también significa revisar lo que puede mejorarse. La autonomía electoral y la rendición de cuentas son principios complementarios que deben garantizarse en beneficio de la ciudadanía”, concluyó.

Finalmente, Torres Piña señaló que la revisión de los procedimientos de contratación puede contribuir al fortalecimiento institucional, siempre que se desarrolle con transparencia, apego a la legalidad y respeto a las atribuciones de cada autoridad.